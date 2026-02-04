A Spazioscena torna il teatro con “Idiota”, intenso omaggio a Dostoevskij

Sabato 7 febbraio prosegue la stagione teatrale di Spazioscena con il secondo appuntamento in cartellone: “Idiota”, adattamento dai capitoli V e VI del celebre romanzo di Fëdor Dostoevskij, prodotto da Teatro Atlante di Palermo.

In scena Costantino Buttitta, che firma anche l’adattamento drammaturgico, mentre la regia è affidata a Emilio Ajovalasit. Lo spettacolo porta al centro la figura del Principe Myskin, uomo fragile e puro, considerato “idiota” proprio per la sua capacità di guardare il mondo con compassione e lucidità radicale.

In un’atmosfera intima e sospesa, Myskin intreccia un dialogo con i personaggi e con il pubblico, trasformando la narrazione in un monologo corale che attraversa temi universali: l’etica, la pena di morte, la malattia, l’amore, la pietà e l’emarginazione sociale.

Il cuore emotivo della rappresentazione è la storia di Marie, giovane esclusa e disprezzata dalla comunità, simbolo di sofferenza e indifferenza collettiva. La regia alterna momenti di forte intensità a lampi surreali e ironici, coinvolgendo direttamente gli spettatori in un’esperienza immersiva.

“Idiota” si propone così non soltanto come spettacolo, ma come viaggio teatrale e filosofico capace di rendere Dostoevskij vivo e sorprendentemente contemporaneo.

Informazioni pratiche

L’appuntamento è nella sala teatro dell’associazione, con ingresso da Via Abruzzo 10.

Lo spettacolo inizierà alle 21:15, ma lo spazio aprirà già dalle 20:00.

Per il 2026 è prevista la tessera associativa (5 euro), che include un drink omaggio. Il bar resterà operativo durante tutta la serata, fino a mezzanotte, per chi vorrà trattenersi anche nel dopo spettacolo.

Non è necessario prenotare: i biglietti possono essere acquistati online oppure direttamente in loco, compatibilmente con i posti disponibili.

🎟️ Acquisto biglietti su Eventbrite:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-idiota-1981846799126?aff=oddtdtcreator

Per informazioni:

associazionespazioscena@gmail.com

WhatsApp: +39 346 6209451