Accordo tra il Conservatorio Scarlatti di Palermo e il Comune di Isnello per valorizzare la musica e l’identità del territorio

Da sinistra il M° Antonio Sottile, il direttore del Conservatorio di Palermo Mauro Visconti e il sindaco di Isnello Marcello Catanzaro

È stato siglato ieri un importante accordo di collaborazione tra il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo e il Comune di Isnello, segnando un nuovo capitolo di sinergia tra le istituzioni per la promozione della cultura musicale nel territorio madonita.

Un’intesa che affonda le sue radici in oltre trent’anni di impegno e passione, portati avanti con dedizione dal maestro Antonio Sottile, cittadino isnellese, che ha contribuito negli anni alla formazione di numerose generazioni di giovani musicisti, protagonisti di programmazioni artistiche ospitate negli splendidi luoghi sacri di Isnello, come le chiese di San Michele e dell’Annunziata.

Questo cammino condiviso è stato reso possibile anche grazie alla sensibilità e al sostegno dei sacerdoti locali e della Curia di Cefalù, sempre attenti alla valorizzazione della musica colta come strumento di crescita spirituale e culturale.

Il progetto prevede la partecipazione attiva delle formazioni musicali del Conservatorio – in particolare il coro delle Voci Bianche – in collaborazione con gruppi corali e strumentali composti da maestri ed ex studenti, insieme alle realtà musicali di Isnello: il Coro “Anima Gentis” e la Storica Banda Musicale “Francesco Bajardi” diretta dal maestro Giuseppe Testa.

Al centro dell’iniziativa, la riproposizione e valorizzazione degli Inni Sacri delle Frottole, riconosciuti tra i patrimoni delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana. A partire da quest’anno, tali opere saranno protagoniste del progetto ITINERA, finanziato dal Ministero della Cultura attraverso i fondi del PNRR.

L’accordo include anche altri progetti in fase di definizione, che mirano al coinvolgimento dell’intera comunità di Isnello e delle associazioni locali, in un’ottica di promozione dell’identità, della storia e della cultura del borgo.

Il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, ha espresso il proprio ringraziamento al Direttore del Conservatorio di Palermo, Mauro Visconti, e all’intero Consiglio Accademico, per aver creduto nel valore di questa collaborazione e per il sostegno concreto alla crescita culturale del territorio.

“Questa intesa – ha dichiarato il sindaco – rappresenta un passo importante per il futuro culturale e musicale di Isnello, frutto di una lunga storia di passione, dedizione e collaborazione che oggi trova nuovo slancio grazie alla visione condivisa con il Conservatorio”.