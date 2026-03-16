Acqua potabile a Castelbuono: rientrati i parametri chimici e microbiologici, revocata l’ordinanza di precauzione

(Riceviamo e pubblichiamo)

L’Amministrazione comunale ribadisce che l’attenzione dedicata alla gestione del servizio idrico integrato ha sempre garantito alla nostra comunità e a tutte le attività produttive del comune (panifici, bar, ristoranti e aziende agroalimentari) la costante erogazione di acqua potabile idonea al consumo umano.Come previsto dalla normativa, ogni segnalazione viene seguita da controlli tempestivi da parte dell’Amministrazione: entro 30 minuti vengono avviate le verifiche necessarie. Negli anni, grazie alla collaborazione con l’ASP, ente preposto alla tutela della salubrità delle acque e della salute pubblica, siamo sempre intervenuti per eliminare eventuali anomalie, in particolare di natura batterica.In data 16/03/2026 abbiamo ricevuto un nuovo rapporto di prova, che si aggiunge a quello pervenuto il 13/03/2026. Quest’ultimo certifica che:

“Il rapporto di prova dell’acqua destinata al consumo umano ha evidenziato, per il punto di prelievo Fontana Sant’Agostino e uscita serbatoio Pontesecco provenienza sorgente Centomasi e sorgente Canne, il rientro dei parametri microbiologici Sindaco sottolinea e rassicura la cittadinanza, così come i visitatori che apprezzano la nostra ristorazione e i nostri prodotti agroalimentari, che a Castelbuono non vi è mai stato alcun problema riguardante la salubrità dell’acqua distribuita. Sarà nostra cura, insieme al laboratorio di riferimento del Comune, continuare a monitorare la qualità dell’acqua nelle prossime settimane. Con Ordinanza n. 10 del 16.03.2026 è stata revocata l’Ordinanza n. 8, non essendoci più alcuna criticità.