Adelmo Cervi a Castelbuono per presentare “I miei sette padri”: un incontro per ricordare la Resistenza e difendere i valori democratici

Il Circolo del Partito Democratico Castelbuono, domenica 19 ottobre, avrà il piacere di ospitare a Castelbuono Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi, uno dei sette fratelli fucilati dai fascisti nei Campi Rossi, che gira per l’Italia incontrando cittadini, ragazzi, studenti, per testimoniare l’importanza della lotta contro il fascismo.

In un momento storico così carico di contraddizioni e in cui i valori della Pace, della sicurezza e delle tutele democratiche, spesso, vengono messi in discussione, parlare di questi temi e sensibilizzare l’opinione pubblica contro ogni forma di ingiustizia e sopraffazione è un atto politico doveroso e necessario.

Nel corso della presentazione del libro “I miei sette padri”, Adelmo Cervi dialogherà con il pubblico.

L’evento, patrocinato dall’ANPI e sostenuto dal Comune di Castelbuono e dalla Biblioteca Comunale “A. Castelli”, si svolgerà a partire dalle ore 17.00, presso la Sala “P. Lorenzo Marzullo” (Ex Badia Santa Venera – Castelbuono, via Roma n.76).

Seguirà un momento conviviale con la tradizionale “pastasciutta antifascista”.

La Segretaria

Luciana Cusimano