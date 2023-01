Al Museo naturalistico F. Minà Palumbo presentazione del calendario ambientale 2023

Venerdì 13.01.2023 alle ore 17:00 presso la sala “Michele Morici” del Polo Museale San Francesco, in occasione della presentazione del calendario ambientale anno 2023, ideato e realizzato dall’Associazione AssoCEA Messina. La suddetta Associazione opera nella sensibilizzazione e nel coinvolgimento delle comunità locali e del mondo scientifico per analizzare ed evidenziare le attuali emergenze ambientali.

In questa occasione affronteranno i temi sull’ambiente: il Sindaco Mario Cicero, Elena Pagana Assessore Territorio e Ambiente Regione Siciliana, Salvino Leone Direttore Museo Francesco Minà Palumbo, Angelo Merlino Presidente Ente Parco, Giuseppe Cacciola Responsabile Nodo InFea Messina, Francesco Lo Cascio Presidente CAI Sicilia, Alessandro Piazzi Presidente Nazionale Federtrek, Vincenzo Piccione Presidente SIGEA Sicilia.

Concluderà i lavori l’On.le Angela Foti già Vice Presidente ARS.

Il Sindaco dichiara che sarà l’occasione per confrontarsi con i territori e le comunità montane, sullo sviluppo sostenibile realizzabile in questi luoghi e come dalla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, si possono trarre spunti di crescita culturale, sociale ed economica.