Al Venus Bar la Consulta Giovanile promuove confronto sulla Body Positivity

La Consulta giovanile è lieta di invitare tutta la cittadinanza all’incontro “VIVERE L’ETICA: Body Positivity”, che si terrà giorno 13 giugno 2026, alle ore 17:30, presso il Venus Bar di Castelbuono.

In quest’ultimo appuntamento del secondo ciclo di incontri, insieme alla Dott.ssa Antonella Cusimano (psicologa e psicoterapeuta) e alla Dott.ssa Lisa Di Garbo (dietista), sarà trattato il tema della Body Positivity. Si parlerà di accettazione del corpo nella società contemporanea, di disturbi dell’alimentazione, di etica dell’immagine della cultura “pop” e di tanto altro.

L’incontro sarà strutturato secondo il solito format di una chiacchierata informale, per creare una comfort zone volta a favorire un dialogo aperto e un confronto sereno. Come sempre è possibile contribuire con domande anonime nel link: https://forms.gle/HFAr6sDiyQ9ATFaj8, oppure intervenire durante l’incontro per partecipare al confronto.