Arte, colori, essenze profumate, spettacoli. Entra nel vivo l’Infiorata città di Castelbuono

Giovedì 1 giugno ha preso il via la quindicesima edizione dell’Infiorata Città di Castelbuono. “Con qualche difficoltà per le condizioni metereologiche – ha dichiarato Jhonny Lagrua presidente dell’associazione culturale Promo Madonie – Sicilia che organizza l’evento – abbiamo cominciato ed andremo avanti per dare al numeroso pubblico che attendiamo nel fine settimana un’edizione di alto livello”.

Dopo l’iniziale preparazione dei 20 bozzetti con la partecipazione di centinaia di artisti della composizione floreale tra i quali i maestri infioratori di Castelbuono, le scolaresche e tante associazioni provenienti dalla provincia, domani, venerdì 2 giugno, è la giornata della vigilia dell’apertura ufficiale della manifestazione che continuerà, quasi seguendo il canovaccio di un crescendo rossiniano, con gli appuntamenti di sabato e domenica dove sono attesi migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia.

Nell’intera giornata di venerdì e per tutto il fine settimana, al Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo, in piazza San Francesco, battenti aperti per la mostra documentaria sulla manna e sul paesaggio dei frassini.

Momenti di spettacolo accompagneranno i visitatori tra arte, colori, essenze profumate e la visita nei numerosi stand espositivi lungo il centro storico castelbuonese. Dal pomeriggio di domani, inizio alle ore 17,30, il Gruppo Folk Gazzara, fondato nel 1988 a Caltavuturo organizzatore del Festival Internazionale del Folklore giunto alla venticinquesima edizione con presenze di gruppi provenienti da ogni parte del mondo, sfilerà per le vie del centro con balli e canti del loro repertorio.

Protagonista nel tardo pomeriggio e nella serata di venerdì 2 giugno sarà Alex Russo, artista originario del catanese che sin da piccolo ha sempre amato l’arte in tutte le sue sfaccettature e negli anni si é specializzato nella giocoleria, nell’equilibrismo e nella comicità. Dopo molti anni di esperienza Alex Russo offre diversi spettacoli di circo contemporaneo con professionalità, eleganza e originalità che farà vivere nelle sue performance a Castelbuono dal titolo “Russo Logiullare, spettacolo medievale di circo e teatro di strada” che farà in piazza margherita alle ore 18,30 ed in piazza Castello alle 21,30 e che ripeterà sabato.