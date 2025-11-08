Aula consiliare: Attualità e valore della Resistenza con la storica Chiara Colombini (Diretta Facebook alle ore 17:00)
Questo il tema dell’evento che, con grande orgoglio, la Costituente per la Castelbuono di domani ha organizzato per oggi, sabato 8 novembre alle ore 17, nell’aula consiliare, nell’ambito dei suoi laboratori di politica, con il rilevante intervento della dottoressa Chiara Colombini, responsabile scientifica dell’ISTORETO, Istituto piemontese per la storia della Resistenza, autrice di diversi saggi sulla storia della guerra di liberazione pubblicati da Laterza, in particolare del fact checking “Anche i partigiani, però…”, nel quale vengono analizzati e sottoposti a verifica, alla prova dei fatti, gli slogan più noti che costituiscono la vulgata revisionistica contro la Resistenza.
In un alternarsi di interventi, relazioni e interazioni col pubblico, il laboratorio spazierà dalla Resistenza, come fenomeno storico, ai tentativi revisionisti di delegittimazione.
Diretta Facebook a partire dalle ore 17:00 di sabato 8 novembre 2025
👉 facebook.com/LaboratorioPolitica
