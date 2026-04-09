Bergi e Slow Food Palermo inaugurano la primavera

La nuova stagione turistica delle Madonie si apre domenica 12 Aprile con una giornata dedicata alla tutela e salvaguardia delle eccellenze agroalimentari del territorio. Alle porte di Castelbuono, visite guidate, laboratori e degustazioni, prendono forma da un modello di agricoltura biologica, sociale ed inclusiva.

Bergi, Agri Bio Relais nel cuore delle Madonie, in collaborazione con Slow Food Palermo e la Condotta delle Madonie, protagonisti di una iniziativa congiunta per promuovere le piccole produzioni di nicchia in via d’estinzione, simbolo di un patrimonio da non disperdere e da tramandare alle nuove generazioni. Un’occasione da non perdere per famiglie con bambini, appassionati di natura e della buona tavola che avranno la possibilità di vivere una esperienza immersiva, avvolti dalla natura autentica e incontaminata che circonda l’antico borgo medievale di Castelbuono.

“Slow Food – spiega Sergio Capasso, presidente della Condotta di Palermo – è al fianco di tutte quelle realtà impegnate nella salvaguardia di una filiera agroalimentare legata ai piccoli territori, minacciata dall’agricoltura industriale. Con Bergi, e in particolare con la famiglia Di Garbo, abbiamo subito trovato comunità d’intenti, grazie a valori comuni e obiettivi condivisi”.

Appuntamento Domenica 12 Aprile alle ore 11:00, presso Bergi Agri Bio Relais, dove la famiglia Di Garbo è pronta ad accogliere i propri ospiti per inaugurare la primavera con una visita guidata negli orti e nei terreni che circondano la tenuta aziendale, alla scoperta delle materie prime a km zero e dei presidi slow food locali protagonisti dell’offerta esperienziale ed enogastronomica della nuova stagione turistica. Un itinerario all’insegna del buon gusto che prosegue con una degustazione dei pregiati mieli biologici di Bergi, pluripremiati al Concorso BiolMiel 2025, prodotti da Ape Nera Sicula, presidio Slow Food in via d’estinzione, al centro di un progetto di tutela e salvaguardia condotto da Pasquale di Garbo che, insieme alla moglie e alle sue figlie, guida il Bio Relais alle porte di Castelbuono.

“Ci impegniamo a coniugare l’agricoltura biologica con i programmi di inclusione sociale – spiega Pasquale Di Garbo. – Il nostro obiettivo è quello di costruire comunità inclusive che possano favorire l’interazione e il rispetto tra l’uomo e l’ambiente, per restituire valore al nostro territorio, attraverso iniziative e progetti che prevedono il coinvolgimento di associazioni di settore, istituzioni locali, scuole e realtà formative”.

L’esperienza tra miele e natura continua con una sosta rigenerante nel primo Apiario del Benessere in Sicilia, inaugurato lo scorso anno in collaborazione con l’Associazione Italiana di Apiterapia. Qui i visitatori potranno immergersi in percorsi di apiaroma e apisound, in cui la vibrazione delle api, l’odore del miele e l’energia dell’alveare diventano strumenti per il rilassamento psicofisico e il riequilibrio interiore.

Dalla provola delle Madonie alla Manna, fino ad arrivare al miele di Ape Nera Sicula: protagoniste della giornata saranno le produzioni di nicchia del comprensorio madonita, celebrate e valorizzate nei piatti firmati da Antonella Di Garbo, Agri Bio Chef di Bergi, proposti in abbinamento ai vini della cantina Di Bella, eccellenza vitivinicola nel cuore della Doc Monreale che, nel corso degli anni ha sviluppato una produzione verticale sul Catarratto. “La nostra cucina – spiega Antonella Di Garbo – segue la stagionalità e si ispira alla tradizione siciliana rivisitata in chiave contemporanea, senza mai tradire l’autenticità delle materie prime”. Erbe aromatiche, piante spontanee, aromi dimenticati: ogni piatto diventa un racconto di territorio, un frammento di memoria, tramandata di madre in figlia. Una visione gastronomica che guarda al futuro senza mai dimenticare il passato.

Prenotazione Obbligatoria (posti limitati)

Per maggiori informazioni:

0921 672045