Black Cat: assoluzione per Giuseppe Albanese e Gioacchino Martorana

La Corte d’Appello di Palermo, quarta sezione, ha pronunciato l’assoluzione per Giuseppe Albanese di Caltavuturo e Gioacchino Martorana di Castelbuono, entrambi coinvolti in un procedimento giudiziario scaturito dall’operazione «Black Cat» condotta dai carabinieri nel 2016, che portò all’arresto di diversi individui ritenuti affiliati a gruppi criminali nelle Madonie.

Albanese, assistito dagli avvocati Giuseppe Minà e Francesco Petrelli, aveva trascorso un anno in detenzione, Gioacchino Martorana difeso dall’avvocato Vincenzo Alaimo. Inizialmente assolti in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese, i due erano stati successivamente condannati in appello a 9 e 2 anni di reclusione. La Cassazione, accogliendo il ricorso dei legali, aveva disposto un nuovo giudizio di secondo grado, che si è concluso con la loro assoluzione.