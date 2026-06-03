Castelbuono, al via la Tredicina di Sant’Antonio nella chiesa di San Francesco

CASTELBUONO – La Confraternita di Sant’Antonio di Padova, in collaborazione con l’Unità di Pastorale Sinodale di Castelbuono, si prepara a celebrare la festa dedicata al Santo di Padova con un ricco programma religioso che si svolgerà nella chiesa di San Francesco.

Le celebrazioni sono iniziate con la tradizionale Tredicina, in programma dall’1 al 6 giugno e dall’8 al 12 giugno. Ogni giorno i fedeli si ritroveranno alle ore 18.30 per la Coroncina e alle ore 19.00 per la Santa Messa, in preparazione alla ricorrenza del 13 giugno.

Nel giorno della festa, venerdì 13 giugno, sono previste due celebrazioni eucaristiche mattutine alle ore 9.00 e alle ore 11.00. Nel pomeriggio, alle ore 19.00, sarà recitata la Coroncina, seguita alle ore 19.30 dalla Santa Messa solenne alla presenza dei confrati.

Al termine di ogni celebrazione verrà distribuito ai fedeli il tradizionale Pane Benedetto di Sant’Antonio, segno di devozione e condivisione che accompagna da sempre la festa del Santo. Un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità castelbuonese, che ogni anno rinnova la propria devozione verso Sant’Antonio di Padova attraverso momenti di preghiera, partecipazione e fraternità.