Castelbuono, “Carta e penna”: al via esperienze giocose di scrittura

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E’ il titolo  dell’iniziativa  promossa dall’Associazione Castelli Di Pace e dall’Auser di Castelbuono,   un  percorso esperienziale  di scrittura  il cui primo incontro è previsto  per martedì  24 marzo alle ore 18.00 nei locali  “bar  del museo”, chiostro di San Francesco.  Le esperienze giocose di scrittura  si svolgeranno  in 12 incontri di 90  minuti ciascuno.  Saranno proposti  diversi  esperimenti di scrittura a mano, un modo per superare la nostra resistenza di fronte a una pagina bianca, lo sgomento di fronte a un rigo vuoto da riempire, la voglia di riprendere a scrivere dopo  essere stai fermati a scuola alle pagine di ripetizione della stessa frase: “a” verbo si scrive con l’h, “ha” voce del verbo avere. Si sperimenterà in forma giocosa  la capacità innata di generare parole, quindi discorsi, descrizioni, articolare  pensieri. Si farà pratica dell’intelligenza naturale  con la formula di Frieder Nake: «Sia dato un repertorio finito di  “R”  segni, un numero finito di “M”  regole per combinare tali segni tra loro e un’intuizione finita  “I”  che stabilisca di volta in volta quali segni e quali regole scegliere rispettivamente tra R e M. L’insieme a tre elementi (R, M, I)  rappresenterà allora il programma estetico.» (citato in G. Rodari, Grammatica della fantasia).

Protagonisti  saranno gli stessi partecipanti, si passerà dalla scrittura per caso alla scrittura  personale,  a  quella cooperativa per arrivare alla scrittura collettiva e altro da inventare. Un percorso di scoperta e valorizzazione della manualità fine, dall’impronta agli alfabeti, dall’immaginazione alla parola, dalle emozioni alla  loro rappresentazione. Per scoprire insieme “quale valore di liberazione possa avere la parola :  «Tutti gli usi della parola a tutti» mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. “ (G. Rodari, Grammatica della fantasia).

Il primo incontro  del 24 marzo  avrà come focus  l’espressione: “ A  truvatura di paroli”.

I partecipanti dovranno presentarsi con carta e penna a piacere, la partecipazione è gratuita. Non occorre prenotazione,  ma la presenza.

 Agli studenti sarà rilasciata attestazione di credito formativo.

Per ulteriori informazioni  inviare  la comunicazione  ad uno dei  seguenti  indirizzi email:

associazione.castellidipace@gmail.com

ausercastelbuono@libero.it

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