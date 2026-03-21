Castelbuono, “Carta e penna”: al via esperienze giocose di scrittura

E’ il titolo dell’iniziativa promossa dall’Associazione Castelli Di Pace e dall’Auser di Castelbuono, un percorso esperienziale di scrittura il cui primo incontro è previsto per martedì 24 marzo alle ore 18.00 nei locali “bar del museo”, chiostro di San Francesco. Le esperienze giocose di scrittura si svolgeranno in 12 incontri di 90 minuti ciascuno. Saranno proposti diversi esperimenti di scrittura a mano, un modo per superare la nostra resistenza di fronte a una pagina bianca, lo sgomento di fronte a un rigo vuoto da riempire, la voglia di riprendere a scrivere dopo essere stai fermati a scuola alle pagine di ripetizione della stessa frase: “a” verbo si scrive con l’h, “ha” voce del verbo avere. Si sperimenterà in forma giocosa la capacità innata di generare parole, quindi discorsi, descrizioni, articolare pensieri. Si farà pratica dell’intelligenza naturale con la formula di Frieder Nake: «Sia dato un repertorio finito di “R” segni, un numero finito di “M” regole per combinare tali segni tra loro e un’intuizione finita “I” che stabilisca di volta in volta quali segni e quali regole scegliere rispettivamente tra R e M. L’insieme a tre elementi (R, M, I) rappresenterà allora il programma estetico.» (citato in G. Rodari, Grammatica della fantasia).

Protagonisti saranno gli stessi partecipanti, si passerà dalla scrittura per caso alla scrittura personale, a quella cooperativa per arrivare alla scrittura collettiva e altro da inventare. Un percorso di scoperta e valorizzazione della manualità fine, dall’impronta agli alfabeti, dall’immaginazione alla parola, dalle emozioni alla loro rappresentazione. Per scoprire insieme “quale valore di liberazione possa avere la parola : «Tutti gli usi della parola a tutti» mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. “ (G. Rodari, Grammatica della fantasia).

Il primo incontro del 24 marzo avrà come focus l’espressione: “ A truvatura di paroli”.

I partecipanti dovranno presentarsi con carta e penna a piacere, la partecipazione è gratuita. Non occorre prenotazione, ma la presenza.

Agli studenti sarà rilasciata attestazione di credito formativo.

Per ulteriori informazioni inviare la comunicazione ad uno dei seguenti indirizzi email:

associazione.castellidipace@gmail.com

ausercastelbuono@libero.it