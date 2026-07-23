Castelbuono celebra i 100 Giri: nasce la “Walk of Fame” con i nomi di tutti i vincitori della Cursa di Sant’Anna

Oltre alla attesissima gara in programma alle ore 19 di domenica 26 luglio, festa di S. Anna, la patrona cittadina, la ricorrenza delle 100 edizioni del Giro di Castelbuono ha dato vita ad una serie di iniziative parallele davvero straordinarie. Per numero e qualità. La più esaltante e significativa riguarda proprio la linea di partenza della gara dove sono state posizionate una lunga serie di piccole pietre su cui sono stati incisi i nomi di tutti i vincitori delle 100 edizioni del Giro di Castelbuono.

Una sorta di ” Walk of fame” con i nomi dei tanti fuoriclasse del fondo mondiale che costituiscono l’albo d’ oro di questa storica gara di corsa su strada.

Il tutto con ai lati due stele illuminate. Un’opera resa possibile grazie all’appoggio ed alla professionalità di tante persone. In primis dal supporto fondamentale del Comune di Castelbuono nel ruolo di ente finanziatore. Poi dalla coppia che ha progettato i lavori composta dall’ ingegnere Giuseppina Castiglia e dal dottor Francesco Castiglia. In prima linea anche gli ingegneri Adriana Scancarello, Gabriele Perrini ed Angelo Puccia.

Sul piano dei lavori stradali ha dato il suo apporto la ditta Santi Allegra, mentre per le parti luminose la ditta Michele Lupo. Hanno poi fornito materiali la ditte Capuana Marmi oltre a Tommaso e Simone Sottile.

Tante persone per realizzare qualcosa di assolutamente moderno ideato per ricordare qualcosa di molto antico. Che domenica festeggerà le 100 edizioni del Giro di Castelbuono. Il tutto illustrato dal bellissimo video promozionale ideato dagli organizzatori della “Cursa i Santa Anna”.