Castelbuono entra nel Sistema di Accoglienza e Integrazione: il 18 settembre la presentazione ufficiale del progetto SAI

Il Sistema di Accoglienza e Integrazione, noto come SAI, rappresenta un modello italiano di riferimento per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Fondato sulla collaborazione tra gli Enti Locali e le realtà associative del terzo settore, il SAI va oltre la semplice fornitura di vitto e alloggio: propone un approccio integrato volto alla costruzione di percorsi individuali di inserimento sociale, lavorativo ed economico.

Negli anni passati, numerosi Comuni italiani hanno aderito ai bandi pubblicati dal Ministero dell’Interno, ottenendo l’accreditamento per ospitare famiglie, spesso con bambini. In particolare, l’arrivo di nuovi nuclei familiari in diversi piccoli comuni siciliani ha avuto un impatto positivo: ha garantito la presenza di bambini nelle scuole, consentendo la formazione di classi complete e permettendo a docenti e personale ATA di mantenere il proprio posto di lavoro senza essere trasferiti altrove.

Questo dimostra che l’arrivo di nuovi cittadini non è solo un atto di solidarietà e rispetto umano, ma anche un’opportunità per rigenerare energie lavorative, rafforzare il tessuto scolastico e stimolare l’economia locale. I nuovi arrivati diventano consumatori, contribuiscono alla vitalità del territorio e portano con sé nuove prospettive culturali. La comunità di Castelbuono ha sempre fatto dell’accoglienza e dell’integrazione un tratto distintivo del proprio operato.

Basti ricordare l’inserimento positivo di cittadini albanesi, rumeni e di tante altre realtà internazionali, inclusi i giovani africani che, giunti a Castelbuono, hanno trovato lavoro, formato famiglie e si sono integrati nel tessuto sociale senza generare alcun tipo di problema.

Il prossimo 18 settembre alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo” in via Sant’Anna, presenteremo ufficialmente il progetto SAI. Da alcuni mesi Castelbuono, è stata accreditata al sistema grazie alla collaborazione con il Consorzio “Sale della Terra”, in sinergia con il Comune di Bisacquino.

In allegato, troverete l’invito con il programma dell’evento.

Il Sindaco dichiara: “Per Castelbuono si apre una nuova opportunità, sia sociale che economica. Ma soprattutto, vivremo un nuovo fermento culturale.”