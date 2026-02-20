Castelbuono, incontro pubblico in aula consiliare sulle ragioni del No al referendum costituzionale

Proseguono a Castelbuono le iniziative del Comitato per il No in vista del referendum del 22–23 marzo. Dopo la costituzione del comitato della società civile castelbuonese, è in programma un incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del No”, momento di approfondimento e confronto sui contenuti della riforma costituzionale.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio alle ore 11.00 presso l’Aula Consiliare “V. Carollo”.

Interverranno l’avv. Pietro Gurrieri, autore del libro “Divide et impera: la separazione delle carriere e i rischi di eterogenesi dei fini”, e il dott. Giuseppe Tango, presidente della Associazione Nazionale Magistrati sezione di Palermo e coordinatore dell’ufficio sindacale nazionale dell’ANM.

Al centro del dibattito, la riforma che interviene su sette articoli della Costituzione e che, secondo i promotori dell’iniziativa, inciderebbe in modo significativo sull’equilibrio tra i poteri dello Stato, con possibili ripercussioni sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura. Il Comitato sottolinea come il cambiamento proposto non affronti le criticità strutturali della giustizia, ma modifichi assetti delicati dell’ordinamento, con il rischio – a loro avviso – di compromettere il diritto a una giustizia equa.

Il Comitato, che riunisce forze politiche, associazioni e organizzazioni sindacali, ha scelto di promuovere incontri pubblici, momenti informativi e iniziative di presenza sul territorio per favorire un voto consapevole su un tema ritenuto centrale per la tutela della Costituzione.

La partecipazione all’incontro è libera e aperta a tutti.