Castelbuono, Straordinario successo per il Funghi Fest, oltre quindicimila presenze per uno degli eventi più apprezzati e consolidati della regione Siciliana

E’ stato un grande successo di pubblico l’edizione 2025 del Funghi Fest che nei tre giorni dedicati a Sua maestà il fungo ha registrato più di 15.000 presenze nel weekend dal 24 al 26 ottobre contribuendo a creare una bellissima atmosfera in tutto il centro storico della cittadina madonita, complice il bel tempo con delle temperature quasi estive, offrendo ai visitatori delle esperienze uniche tra gusto, cultura e tradizioni locali in un tripudio di colori, sapori ed emozioni nel segno della tradizione e delle eccellenze delle Madonie messe in mostra negli stand da produttori e artigiani che hanno raggiunto il borgo madonita da tutta la Sicilia.

La kermesse giunta alla diciannovesima edizione, organizzata dall’Associazione Culturale Promomadonie, con il sostegno del Comune di Castelbuono, della Presidenza della Regione Siciliana, della Presidenza dell’ARS, dalla Città Metropolitana di Palermo e dai numerosi Sponsor, ha fatto registrare anche quest’anno grandi numeri.

Strutture ricettive piene, moltissimi i pullman che hanno raggiunto la cittadina madonita da ogni parte della Sicilia, con lunghe code ai caselli autostradali nonostante il raddoppio del personale.

Gli spettacoli folcloristici, le degustazioni, i concerti, la musica itinerante, le visite guidate ai musei e ai monumenti, le escursioni, gli show cooking, gli artisti di strada, il Premio Internazionale della Cultura e del Gusto con la presenza di numerosi e prestigiosi ospiti nazionali, hanno contribuito a rendere più piacevoli e interessanti le giornate dedicate al festival.

Il Funghi Fest si riconferma quindi, per il diciannovesimo anno consecutivo, evento consolidato nel panorama culturale ed enogastronomico della Regione Siciliana, una prestigiosa vetrina capace di attrarre e creare opportunità per le aziende agroalimentari e artigianali del territorio, promuovendo le eccellenze e le tradizioni locali legate alla cultura madonita, valorizzando e promuovendo il patrimonio culturale di Castelbuono e delle Madonie.

Jhonny Lagrua Presidente dell’Associazione Culturale Promomadonie

“Siamo soddisfatti dello straordinario successo che abbiamo registrato i questi tre giorni grazie ad una variegata programmazione che ha soddisfatto tutte le fasce d’età.

Il ricco programma con concerti, spettacoli musicali, itineranti e di circo e teatro di strada, visite guidate, mostre, degustazioni e show cooking hanno fatto sì che i nostri visitatori abbiano potuto vivere il territorio, apprezzando il nostro evento e la nostra cittadina con i suoi tesori culturali ed enogastronomici simboli tangibili della nostra cultura, delle nostre radici e delle nostre tradizioni.

Funghi Fest è un evento trainante, capace di coinvolgere un’intera comunità con le sue eccellenze enogastronomiche, in cui la priorità è sempre stata l’accoglienza per far star bene i nostri ospiti e farli sentire come a casa propria.

Ringrazio i tutti visitatori che ci hanno onorato della loro presenza in questi formidabili tre giorni, i produttori, gli chef, l’I.P.S.S.E.O.A. “P. Piazza” di Palermo e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito al grande successo della diciannovesima edizione del Funghi Fest.

Arrivederci alla prossima edizione in cui festeggeremo insieme la XX edizione.”



