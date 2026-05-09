Castelbuono, torna il “Memorial Danilo Ciolino”: al via la decima edizione del concorso musicale dedicato ai giovani talenti

La cooperativa Moger Arte e Cultura, nell’ambito dell’attività dell’Accademia di Arti Musicali Primo Spazio, in accordo con la famiglia Ciolino, quest’anno realizzerà la decima edizione del concorso musicale “Memorial Danilo Ciolino”, al fine di ricordare la figura del giovane castelbuonese e la sua grande passione per la musica, e farne occasione per premiare e incoraggiare nuovi talenti, nonostante il periodo di pandemia da poco superato.Resta invariato anche l’oggetto del contest, in cui giovani musicisti e cantanti si misurano sul terreno della musica (intesa in tutte le sue accezioni) al fine di aggiudicarsi le Borse di studio offerte dalla famiglia Ciolino.

Quest’anno la categoria dedicata ai talenti dei più piccoli provenienti dal vivaio musicale dell’Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo “F.Minà Palumbo” di Castelbuono (senza obbligo di genere musicale) sarà centrale in questa decima edizione.Il concorso si svolgerà il 13 Maggio 2026 a partire dalle 18.00 presso i locali dell’Auditorium Crucis – Centro SUD a Castelbuono.Per maggiori dettagli si invita a prendere visione del regolamento dettagliato pubblicato sulla pagina facebook dell’Accademia di Arti Musicali Primo Spazio.