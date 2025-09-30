Castelbuono, tre offerte di lavoro da Adecco: istruttore di geromotricità, assistente domiciliare e autista
Adecco pubblica tre nuove opportunità di lavoro nel Comune di Castelbuono (PA), con contratti iniziali della durata di 3 mesi e possibilità di proroghe. Le posizioni disponibili riguardano i settori socio-assistenziali e di supporto alla comunità.
Istruttore/Istruttrice di geromotricità
Per azienda cliente operante in ambito pubblico, si ricerca un istruttore o un’istruttrice di geromotricità.
Principali mansioni:
- organizzare e condurre sessioni di attività motorie specifiche per anziani e persone fragili;
- elaborare programmi di esercizio personalizzati;
- fornire supporto e motivazione durante le attività;
- garantire sicurezza e benessere dei partecipanti.
Requisiti richiesti:
- brevetto sportivo e/o laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive o titolo equipollente;
- esperienza di almeno due anni in ruoli analoghi.
Soft skill: capacità di lavorare in team, buone doti comunicative, motivazione, energia, flessibilità e capacità di pianificazione.
- Sede di lavoro: Castelbuono (PA)
- Orario: part-time, 6 ore settimanali
- Scadenza candidature: entro le ore 23:59 del 10 ottobre 2025
- Candidature online: Clicca qui
Assistente domiciliare
Si ricerca un assistente domiciliare con contratto part-time.
Principali responsabilità:
- assistere la persona in tutte le attività quotidiane (igiene personale, cura della casa, gestione del benessere psicofisico);
- ridurre i rischi di isolamento ed emarginazione;
- instaurare un rapporto di fiducia con la persona assistita.
Requisiti preferenziali:
- diploma di scuola superiore;
- almeno due anni di esperienza in servizi assistenziali alla persona.
Soft skill: motivazione, flessibilità, capacità di pianificazione, energia e spirito di collaborazione.
- Sede di lavoro: Castelbuono (PA)
- Orario: part-time, 16 ore settimanali
- Scadenza candidature: entro le ore 23:59 del 10 ottobre 2025
- Candidature online: Clicca qui
Autista
Adecco seleziona anche un autista per servizi di accompagnamento.
Responsabilità principali:
- accompagnamento presso strutture pubbliche e private per cure o attività ricreative.
Requisiti preferenziali:
- patente B, D + CQC persone da almeno 48 mesi;
- esperienza di almeno due anni nella guida di pulmini o furgoni;
- diploma di scuola superiore.
Soft skill: spirito di squadra, affidabilità, energia, comunicazione efficace e capacità organizzative.
- Sede di lavoro: Castelbuono (PA)
- Orario: part-time, 12 ore settimanali
- Scadenza candidature: entro le ore 23:59 del 10 ottobre 2025
- Candidature online: Clicca qui
