Castellana Sicula, furto di frutta secca da 7 mila euro: arrestati zio e nipote grazie all’intervento dei Carabinieri

A Castellana Sicula, i militari della Compagnia di Petralia Sottana hanno arrestato due pregiudicati, zio e nipote di 40 e 25 anni, accusati di furto aggravato. I due indagati, con l’approssimarsi delle festività natalizie, hanno pensato bene introdursi all’interno di un esercizio commerciale e asportare frutta secca per un valore di circa 7000 euro.

L’intervento è scattato in pochi istanti, grazie alla sinergia tra il personale della Sezione Radiomobile, della Stazione di Petralia Sottana e, di un militare libero dal servizio che, accortosi dell’azione delittuosa in atto e restando in continuo contatto con i colleghi, li ha indirizzati verso il punto critico. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti e applicato a tutti e gli uomini la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.