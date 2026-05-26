Cefalù: controlli antidroga dei Carabinieri. Un arresto e una denuncia

I Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno arrestato un 72enne del luogo e deferito in stato di libertà un 20enne, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Palermo–Villagrazia durante un servizio mirato, ha permesso di intercettare l’anziano cefaludese — già sottoposto alla misura dell’avviso orale — subito dopo aver effettuato una cessione. La successiva perquisizione personale ha consentito di recuperare 11 involucri di cocaina, due bilancini elettronici di precisione e la somma contante di 2.750 euro, ritenuta provento dell’attività delittuosa.

Nel medesimo contesto operativo, l’attenzione dei militari si è concentrata sul giovane di 20 anni. Grazie al fiuto del cane Aron, l’unità cinofila ha indirizzato gli operanti verso il garage dell’abitazione del ragazzo, dove sono stati rinvenuti 18 grammi di hashish, un ulteriore strumento di pesatura e vario materiale destinato al confezionamento del narcotico.

Tutta la sostanza sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli accertamenti tecnici, mentre l’arresto del 72enne è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.

L’operazione ribadisce l’impegno costante profuso quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri nel ripristino della legalità e nel contrasto alla diffusione e all’uso di sostanze stupefacenti nel territorio.