Cefalù: controlli nel weekend per il contrasto alla “malamovida”. Un arresto e 15 denunce

Continua senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri a presidio del territorio, con un’attenzione particolare rivolta alle aree costiere e ai luoghi di maggiore aggregazione durante il periodo estivo. Al fine di garantire la sicurezza di cittadini e turisti, i militari della Compagnia Carabinieri di Cefalù hanno messo in atto un vasto e articolato servizio coordinato di controllo del territorio nei comuni di Cefalù, Campofelice di Roccella e Castelbuono.

L’operazione si inserisce nella più ampia e costante strategia dell’Arma volta al contrasto dell’illegalità diffusa, con un focus mirato alla prevenzione dei fenomeni legati alla “malamovida“, ai reati predatori, alla sicurezza stradale e soprattutto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Proprio sul fronte del contrasto al traffico di droghe, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa, unitamente alla Stazione Carabinieri di Castelbuono, hanno condotto un’importante attività che ha portato all’arresto in flagranza di un 33enne palermitano titolare di un esercizio commerciale. A seguito di una perquisizione d’iniziativa all’interno del locale, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultati in un barattolo, un involucro contenente 14 grammi di “crack”, 4 grammi di “cocaina” e un bilancino di precisione. Nel medesimo contesto operativo, è stato denunciato in stato di libertà un 50enne pregiudicato, sorpreso all’interno della propria abitazione mentre cedeva 3 dosi di cocaina a 2 acquirenti, entrambi identificati e segnalati alla Prefettura quali assuntori.

L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso delle medesime attività di pattugliamento sul litorale, l’eccezionale prontezza operativa dei militari ha permesso di deferire in stato di libertà un 39enne pregiudicato che non ha ottemperato all’alt intimato durante un posto di controllo, dandosi alla fuga a piedi nel tentativo di nascondersi all’interno di un canneto, dove è stato prontamente inseguito, rintracciato e identificato.

Inoltre, grazie al tempestivo intervento dell’Arma e alla preziosa collaborazione di un testimone, sono stati sventati due distinti furti aggravati ai danni di turisti in spiaggia a Cefalù.

Nel primo caso, tre soggetti in concorso tra loro – di cui un minorenne e un adulto già sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale – sono stati bloccati presso la locale stazione ferroviaria dopo aver sottratto effetti personali ai bagnanti. In un secondo episodio, un altro minorenne è stato deferito per il furto aggravato di uno zaino ai danni di un turista. In entrambi i casi la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza sulle strade per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”. Durante i controlli alla circolazione stradale, sono stati deferiti in stato di libertà 6 soggetti per guida in stato di ebbrezza alcolica e un soggetto per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Il bilancio complessivo del servizio coordinato evidenzia il grande sforzo profuso sul territorio: 200 persone identificate e 79 veicoli controllati; 3 patenti di guida ritirate e circa 1.000 euro di sanzioni amministrative elevate per infrazioni al Codice della Strada; 3 persone complessivamente segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrati complessivamente 14 grammi di crack, 4 grammi di cocaina e un bilancino di precisione il tutto inviato al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative;

I risultati conseguiti testimoniano il grande e incessante lavoro svolto quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri a tutela del territorio. Un impegno profuso con ancora maggiore dedizione e capillarità in questo delicato periodo estivo, caratterizzato da una massiccia affluenza di visitatori e vacanzieri sulle coste, per continuare a contrastare con fermezza ogni forma di illegalità e garantire a tutti un’estate all’insegna della sicurezza.