Cefalù, raduno di emigranti con borse di studio per i giovani

Si terrà il 2 agosto 2022, con inizio alle ore 20.00 presso l’Hotel Tourist del Lungomare di Cefalù, l’annuale Raduno degli emigrati cefaludesi. Organizzato dall’Associazione dei cefaludesi nel mondo il programma prevede, ad apertura dell’incontro, un aperitivo di benvenuto.

Alle ore 21:00 sarà presentato il libro «Viaggio a Cefalù» che raccoglie 34 biografie di cefaludesi che per ragioni diverse vivono lontano dalla città che li ha visti nascere e crescere. Subito dopo saranno assegnate le borse di studio che ogni anno finanziano gli emigrati cefaludesi per valorizzare i giovani e far conoscere Cefalù nel mondo. Saranno consegnate quattro borse di studio a studenti dello “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato” che hanno realizzato dei video su Cefalù.

I premi in denaro andranno a Boscia Elisa Maria, Cangelosi Miriam Pia, Mineo Giuseppe Paolo, Randazzo Andrea e Provenza Marco. A questo punto sarà la volta di una gara canora che porterà all’assegnazione di altre sei borse di studio. A sfidarsi con la propria voce saranno Carola Capuana, Elena Di Liberti, Sara La Spesa, Martina Lo Nero, Nicoletta Qualera e Marisa Tumminello. A giudicare le esecuzioni sarà una giuria formata da alcuni soci dell’Associazione siciliana musica per l’uomo e dall’associazione dei cefaludesi nel mondo.