Cefalù rinnova l’impegno della Memoria: per il terzo anno il Viaggio ad Auschwitz con i giovani della città

Per il terzo anno consecutivo Cefalù rinnova il suo impegno nella costruzione della memoria storica e civile attraverso il Viaggio della Memoria Cefalù/Auschwitz, un’iniziativa che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Tumminello considera centrale nel percorso educativo delle nuove generazioni.

A sottolinearne il valore è stato lo stesso primo cittadino in un post pubblico, nel quale ha ribadito come questa esperienza rappresenti un’occasione di crescita formativa ed educativa di grande rilevanza per i giovani cefaludesi. Un progetto che non è vissuto come un evento isolato, ma come parte integrante della programmazione annuale del Comune, nella convinzione che la politica abbia il dovere di immaginare e realizzare percorsi culturali capaci di incidere sul futuro, partendo proprio dai ragazzi.

In tre anni sono stati circa 60 gli studenti che hanno avuto l’opportunità di visitare i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, luoghi simbolo dell’orrore nazista e dell’abisso morale raggiunto dall’umanità nel Novecento. Un’esperienza intensa e toccante, vissuta – come sottolineato dal sindaco – con maturità, serietà e profondo rispetto da parte di tutti i partecipanti, che si sono confrontati non senza emozione con una delle pagine più buie della storia.

Anche quest’anno il sindaco Tumminello ha preso parte al viaggio insieme al Presidente del Consiglio comunale, definendo un onore la possibilità di condividere un momento così forte e significativo, capace di rafforzare il senso di comunità e di responsabilità collettiva.

Il messaggio che emerge con forza al termine della visita va oltre il semplice ricordo. Fare Memoria, ha evidenziato il sindaco, significa soprattutto leggere la Storia per comprendere ciò che deve essere assolutamente combattuto e contrastato: il razzismo, ogni forma di discriminazione, l’arbitrio della forza, la negazione dei diritti umani e la soppressione delle libertà civili. Valori e principi che, attraverso iniziative come il Viaggio della Memoria, Cefalù sceglie di trasmettere alle nuove generazioni, affinché il passato diventi monito e responsabilità per il presente e per il futuro.