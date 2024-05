Cefalù: un video su Sant’Ambrogio vince il premio “INcanto fra i Borghi”

Cefalù – Il Teatro Cicero di Cefalù ha ospitato un evento importante in occasione della cerimonia di premiazione del concorso “INcanto fra i Borghi”. Organizzato dall’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo, la manifestazione mira a valorizzare il territorio delle Madonie e della Valle dell’Halaesa attraverso la creatività artistica e l’arte audiovisiva.

Il premio principale, un riconoscimento di 500 euro offerto dall’Associazione, è stato assegnato al suggestivo video dedicato al borgo di Sant’Ambrogio, realizzato da Geraldina Turdo con la collaborazione di Roberta Barranco, Max Aiello ed Emanuele Carlisi. La giuria tecnica, presieduta dal noto giornalista Alessandro Matalone e composta dai sindaci del territorio, i parroci di Cefalù e alcuni esperti dell’immagine, ha decretato il video di Geraldina Turdo come vincitore tra i numerosi partecipanti. Il video ha ricevuto anche il Premio della Giuria Popolare, grazie ai voti del pubblico presente in sala.

Durante la serata, undici dei venti video in concorso sono stati proiettati ad una sala gremita di spettatori. Tutti i video hanno nella colonna sonora brani di celebri colonne sonore interpretati dalla Corale dell’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo, diretta dal maestro Ildebrando D’Angelo e accompagnata dall’orchestra. Questo elemento ha aggiunto ulteriore eleganza ai lavori presentati. L’evento è stato inaugurato dalla Corale dell’Associazione, che ha incantato il pubblico con una performance straordinaria. Daniela Guercio e Fabrizia La Spisa hanno presentato la serata con professionalità ed eleganza, creando un’atmosfera accogliente e coinvolgente.

Uno dei momenti più toccanti è stato il monologo dell’artista Liana D’Angelo. Ideato, scritto e interpretato dall’artista cefaludese il monologo è stato presentato in teatro per la prima volta proprio durante la manifestazione. Il testo, che ha profondamente emozionato il pubblico, racconta gli ultimi istanti di vita di Francesca Morvillo accanto a Giovanni Falcone. Durante la manifestazione, ai sindaci del territorio è stata consegnata la Guida Turistica per i residenti delle Madonie e della Valle dell’Halaesa, uno strumento prezioso per promuovere le bellezze locali e incentivare il turismo. Inoltre, tutti i videomaker partecipanti hanno ricevuto un attestato di merito per il loro impegno e talento. Oltre a Geraldina Turdo, sono stati premiati Fabiana Barbera, Lorenzo Bellino, Elisa Boscia, Giuseppe Cerami, Natale Civello, Aurelio Cristina, Sofia Favata, Alessandro Giacomo, Miranda Indulsi, Flaminia La Placa, Eleonora La Scuola, Salvo Messina, Giuseppe Nicchitta, Ileana Papanno, Jessica Porretta, Martina Rinchiusa, Rosario Scelsi, Matteo Sottile, Dorian Valero, Valerio Vena e Asia Venturella.