Cercasi famiglie ospitanti minori ucraini

È in corso un altro censimento delle famiglie disponibili ad ospitare temporaneamente minori ucraini in fuga dalla guerra. L’ associazione Libellula di Palermo, il cui Presidente è la Console onoraria della Georgia, sta organizzando l’arrivo di gruppi di adolescenti non orfani tra i 12 e 17 anni. Hanno solo bisogno di allontanarsi dal pericolo e trovare serenità, per il tempo necessario, all’interno di una famiglia. Si tratta di affidamento *temporaneo*.

Quest’ultimo censimento segue a Castelbuono quello precedente riguardante l’ospitalità presso famiglie e case vuote che, ad oggi, pur avendo raccolto tante disponibilità, non ha dato i risultati sperati. Castelbuono è da tempo pronta ad accogliere profughi e per questo motivo continuano ad essere operativi frequenti contatti con le associazioni ucraine di Palermo e Caltanissetta.

allegato: modulo disponibilita. Può essere inviato direttamente all’indirizzo ivi riportato o tramite prolococastelbuono@libero.it, 3896893810

CASTELBUONO SOLIDALE