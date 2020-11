Circa 40 i pazienti ricoverati presso il domicilio protetto di San Guglielmo

Ammontano a circa 40 pazienti i ricoveri presso il domicilio protetto di San Guglielmo messo a disposizione dalla Curia all’ASP di Palermo per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta ai contagi Covid-19.

Si tratta di un importante contributo che il territorio sta offrendo e che dimostra quanto sia il momento dell’impegno solidale a favore di tutto il sistema sanitario in sofferenza per via dell’aumento dei casi.

Non devono dunque impressionare le immagini che circolano del corteo di ambulanze che raggiungono le varie strutture per il ricovero dei soggetti a rischio ma devono essere da sprono per tutti per continuare a dare sempre di più per uscire quanto prima da questa enorme crisi pandemica globale.