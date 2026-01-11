Collesano capitale della memoria motoristica: il Museo della Targa Florio segna un nuovo primato

(Riceviamo e pubblichiamo) – Il Museo della Targa Florio di Collesano ha registrato nel 2025 un nuovo record storico di visitatori, con risultati davvero lusinghieri. Con 4.025 presenze, per la prima volta è stata superata la soglia delle 4.000 visite, segnando un incremento del 12% sia in termini di affluenza sia per gli incassi rispetto al record del 2024, quando le presenze erano state 3.580.

I Mesi con il maggiore afflusso di pubblico sono stati Maggio, con 637 ingressi, e Ottobre, con 608 ingressi. Si tratta di un nuovo record storico nei dieci Anni della direzione di Michele Gargano. Un lavoro svolto con passione e dedizione, frutto di un’ascesa costante resa possibile dalle strategie progettuali e comunicative attuate sin dal suo insediamento come Conservatore.

Il trend è in forte crescita, con una significativa presenza di visitatori stranieri provenienti da Francia, Germania, Olanda, Inghilterra, Belgio, Giappone, Stati Uniti e Australia. Tra i criteri chiave del successo figurano la reputazione nel settore e gli eventi e raduni organizzati con club nazionali e internazionali.

Numerosi sono stati i Raduni e gli Eventi che hanno caratterizzato il calendario del 2025:

Aprile

* 13 Aprile: Raduno Ducati Club Official Messina

Maggio

* Tre raduni “Tour” organizzati da Saistours S.R.L. di Taormina con Porsche Club francesi e tedeschi

* 9 Maggio: Omaggio del Team Toyota Gazoo Racing Italy al Museo

* 28 Maggio: Raduno Ducati Club Umbria

Agosto

* 22 Agosto: Presentazione del libro A ruota libera di Francesco Terracina

* 31 Agosto: 30° anniversario raduno BMW Z3

Ottobre

* 3 Ottobre: Tour Memorial Antonio Pucci, in ricordo della vittoria di Nino Vaccarella nel 1965

* 7 Ottobre: Raduno BMW Bank Targa Florio per equipaggi tedeschi

* 14 Ottobre: Raduno Club collezionisti Repubblica Ceca per i 125 anni di Eliška Junková

* 15 Ottobre: Raduno Scuderia Sports Zagato, 60 anni Lancia Fulvia Sport Zagato, con Andrea Zagato e Marella Rivolta di ISO

Novembre

* 25 Novembre: Prima visita didattica studenti Istituto Jacopo del Duca di Cefalù

Dicembre

* 1 Dicembre: Seconda visita didattica studenti Istituto Jacopo del Duca

* 7 Dicembre: Tappa del Mado Tour al Museo

* 12 Dicembre: Visita dell’ex pilota Armando Floridia con collezionisti giapponesi

* 21 Dicembre: Inaugurazione nuova ala dedicata alla collezione Elio Lombardo

Dichiarazioni del Sindaco Tiziana Cascio

Il dato dei 4.025 visitatori in un solo Anno rappresenta la testimonianza più bella e concreta del valore del Museo della Targa Florio di Collesano e del lavoro svolto.

Un risultato storico che nasce dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e il Conservatore Michele Gargano, che ringraziamo per l’impegno costante nel rendere il Museo sempre più attrattivo, capace di promuovere eventi e coinvolgere importanti realtà automobilistiche.

Fondamentale è stato anche il contributo dei dipendenti comunali e dei volontari del Servizio Civile, che hanno garantito un’ampia copertura degli orari di apertura, rendendo possibile il raggiungimento di questo importante traguardo.

Il Conservatore Michele Gargano, con rinnovato entusiasmo, ha esordito:

Il nuovo record storico di presenze rappresenta un traguardo importante, mai raggiunto prima, determinato soprattutto dalle numerose visite organizzate e dai raduni.

Per il Museo della Targa Florio di Collesano è motivo di grande orgoglio e soddisfazione: l’impegno è stato costante nel mantenere alto il livello di attenzione, rafforzandone l’immagine a livello internazionale e portandolo al centro dell’interesse della Città di Collesano, Capitale della Targa Florio, e dei turisti di tutto il mondo.

Il 2025 è stato caratterizzato da importanti visite di personalità che hanno suscitato grande emozione.

Nel Mese di Aprile Elisabetta Maurizzi, moglie di Mauro Forghieri, ha visitato il Museo della Targa Florio di Collesano per ricordare il legame dell’ingegnere con la Sicilia e la storica corsa, e ha donato al Museo un paio di occhiali appartenuti a Forghieri, che sono stati indossati dal personaggio a lui dedicato, già in esposizione all’interno della struttura.

L’incontro è stato un momento di intensa memoria e un omaggio allo storico direttore tecnico della Ferrari e protagonista dell’automobilismo internazionale.

Nel Mese di Maggio si è svolta la 109ª edizione della Targa Florio Rally, valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR). Dopo sei anni di assenza, la gara è tornata a Collesano con la prova speciale Campofelice – Collesano “La Montedoro”, richiamando numerosi appassionati.

Il ritorno è stato possibile grazie alla determinazione e all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Collesano, guidata dal Sindaco Tiziana Cascio, in collaborazione con ACI Palermo e ACI Sport, che hanno lavorato insieme per riportare il rally in uno dei luoghi simbolo della competizione.

Durante la settimana di gara, il Museo della Targa Florio di Collesano ha ospitato le visite ufficiali di importanti protagonisti del rallismo italiano, tra cui Tonino Tognana, Campione Italiano Rally e unico pilota Ferrari a vincere il titolo nel 1982, Anno in cui conquistò anche la 66ª Targa Florio con la Ferrari 308 GTB insieme a Massimo De Antoni.

In visita anche Piero Longhi, due volte vincitore della Targa Florio nel 1991 e nel 2000.

Il Team Ufficiale Toyota Gazoo Racing Italy, guidato dall’ex navigatore Carlo Cassina, che ha reso omaggio al Museo della Targa Florio di Collesano.

Il 22 Agosto è stato presentato il libro A ruota libera di Francesco Terracina (Stratos Edizioni), con la partecipazione dell’illustratore Valerio Spataro e dell’editore Dario Pennica, Direttore di Sicilia Motori.

Arricchito dalla presenza del Campione Italiano ed Europeo Rally Geppi Cerri, storico navigatore di Dario Cerrato e vincitore di quattro edizioni della Targa Florio.

A Ottobre in occasione della Targa Florio Classica, il Museo della Targa Florio di Collesano ha ospitato la visita ufficiale della Scuderia Sports Zagato guidata dal Presidente Mark Gessler, celebrando il legame tra tradizione, passione e design automobilistico italiano.

L’evento ha avuto un forte valore simbolico nel 60° anniversario della Lancia Fulvia Sport Zagato, modello iconico nato nel 1965 e vincitore di classe alla Targa Florio nel 1968.

Per la prima volta il Museo ha accolto l’Ingegnere Andrea Zagato, CEO di Zagato, accompagnato dalla moglie Marella Rivolta di Iso: i coniugi hanno partecipato a bordo di una Lancia Fulvia Sport 1600 Zagato del 1971.

L’iniziativa, ha rappresentato un ritorno commemorativo di Zagato alla Targa Florio Classica, rafforzando il ruolo del Museo come custode della memoria della corsa automobilistica più antica del mondo e luogo di incontro tra storia, territori e generazioni.

Nei Mesi di Novembre e Dicembre il Museo della Targa Florio di Collesano ha accolto le classi dell’Istituto Superiore “Jacopo del Duca” di Cefalù per due visite didattiche dedicate alla storia della celebre competizione automobilistica.Gli studenti hanno approfondito il legame tra la Targa Florio e il territorio. L’iniziativa, come sottolineato da – Gargano – ha avuto l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il valore culturale e storico della manifestazione, inserendosi nel percorso educativo dell’istituto volto a promuovere la conoscenza civica e storica.

Il 12 Dicembre, visita di grande rilievo al Museo della Targa Florio di Collesano: l’ex pilota Armando Floridia ha visitato il Museo insieme ai collezionisti giapponesi Hisashi Kunie e Yasuo Akashika, quest’ultimo proprietario dell’Osella PA4, vincitrice della Targa Florio 1976 con Eugenio Renna e lo stesso Floridia.

È stata ampliata la collezione della Sezione Aula Moderna.

Il Museo della Targa Florio di Collesano si arricchisce di un nuovo reperto di grande valore storico: il set di gara ufficiale del 1982, donato dall’ex pilota Ferrari Tonino Tognana. In quell’anno Tognana trionfò nella 66ª edizione della Targa Florio e conquistò il titolo di Campione Italiano Rally insieme al navigatore Massimo De Antoni, al volante della Ferrari 308 GTB/4. Un risultato che lo consacrò come unico pilota Ferrari a vincere il titolo tricolore rally nel 1982, rafforzando al contempo la missione del Museo di valorizzare la memoria e i protagonisti della corsa automobilistica più antica del mondo.

E’ stata ampliata la collezione della Sezione Storica.

Il Museo della Targa Florio di Collesano si arricchisce di due preziosi reperti storici: il giubbotto e gli occhialoni del Pilota Palermitano Salvatore Napoli, utilizzati durante la celebre Targa Florio del 1933 a bordo dell’Alfa Romeo 8C 2300.

I cimeli, custoditi per oltre novant’anni dalla famiglia Napoli, sono stati donati al Museo dal nipote Francesco Cusimano, che ha voluto condividere con la comunità e gli appassionati un pezzo importante della storia della gara automobilistica più antica del mondo.

È stata ampliata l’aula dei Fratelli Vito ed Elio Lombardo

Domenica 21 dicembre 2025, presso il Museo della Targa Florio di Collesano, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova Ala espositiva dedicata a Elio Lombardo, figura simbolo del motorismo siciliano. La sezione museale è stata resa possibile grazie alla donazione della Sig.ra Emanuela Sciara Lombardo, vedova di Elio, voluta dal figlio Francesco prematuramente scomparso.

La nuova Ala arricchisce il Museo con materiali di grande valore storico, documentale e affettivo, tra cui 2 vetrine espositive, 129 volumi specializzati, 215 automodelli in scala, 10 album fotografici e vari distintivi, documenti e gadget d’epoca, raccontando non solo la carriera di Elio Lombardo, ma un’intera epoca dell’automobilismo siciliano.

L’inaugurazione ha inoltre commemorato i fratelli Vito ed Elio Lombardo, storici meccanici e preparatori palermitani che, a partire dal dopoguerra, hanno segnato la storia delle competizioni automobilistiche siciliane. Già nel 2017 il Museo aveva intitolato loro un’“Aula Officina”, dedicata alla loro attività.

Guardando al 2026

Conclude – Gargano – il 2026 mira ad aumentare ulteriormente la visibilità del Museo, grazie all’arrivo di nuovi e importanti reperti che arricchiranno il patrimonio iconografico, nonché a iniziative che costituiranno un’ulteriore attrattiva per i visitatori.

Un sentito ringraziamento va soprattutto all’Amministrazione, rappresentata dal Sindaco Tiziana Cascio, per la costante collaborazione e la sensibilità dimostrata verso le iniziative museali, nonché a tutto il Personale del Museo, rafforzato dal prezioso contributo dei ragazzi del Servizio Civile.

Questi risultati dimostrano chiaramente che il Museo della Targa Florio di Collesano non è solo un simbolo sportivo e culturale, ma anche un esempio virtuoso di gestione museale di successo.