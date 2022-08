Ascolta l'articolo

Hai una gran voglia di partire per un lungo viaggio all’avventura, ma al momento per qualche motivo sei impossibilitato a viaggiare? Ci sono modi originali, ingegnosi e a costo zero che consentono di esplorare luoghi esotici e girare il mondo senza muoversi da casa.

Ecco la nostra mini-guida per te.

1. Guardare film di viaggio e avventura

I film sono un’inesauribile risorsa per girare il mondo rimanendo comodamente seduti sul divano di casa, a costo zero. Tra le avventure cinematografiche che consigliamo assolutamente di vedere ci sono “Sette anni in Tibet”, uno splendido film biografico drammatico con l’attore Brad Pitt nei panni di un giovane alpinista austriaco scelto dal governo tedesco per scalare le montagne dell’Himalaya nel 1939, e “The Beach”, un film drammatico uscito nei primi anni Duemila con protagonista un favoloso Leonardo DiCaprio in forma smagliante, che ha dato notorietà all’isola di Phi Phi in Tailandia, recentemente riaperta al pubblico dopo un categorico divieto di accesso durato diversi anni.

Anche “Cast Away”, un film del 2000 con Tom Hanks, ti farà viaggiare con la mente. Si tratta di un toccante film in cui il protagonista, Tom Hanks in quella che a nostro avviso è la sua migliore performance, miracolosamente sopravvive a un terribile incidente aereo e approda su un’isola deserta dove è costretto a rimanere per quattro lunghi anni.

Meritano assolutamente una menzione in questa guida dedicata ai Wanderluster anche il celebre film “Vacanze Romane” con Gregory Peck e Audrey Hepburn, che ti farà venire voglia di visitare la Città Eterna in Vespa, e “Marrakech Express” un grande classico della filmografia del regista e sceneggiatore italiano Gabriele Salvatores, che parla di un gruppo di amici che parte alla volta del Marocco per riscattare un amico arrestato per possesso di droga.

2. Serie TV e docu-fiction

Non solo il cinema, ma anche il piccolo schermo è assolutamente in grado di donare emozioni straordinarie. Agli appassionati di viaggi consigliamo di seguire “Il Trono di Spade”, telefilm girato in Croazia, Islanda, Malta, Irlanda, Spagna e Marocco, e “Il commissario Montalbano”, famosa serie televisiva italiana girata interamente in Sicilia. Vigata è una città immaginaria, inventata dallo scrittore Andrea Camilleri ispirandosi a Porto Empedocle, sua città natale, e altre località vicine, come Sciacca, Menfi e Agrigento, sulla costa meridionale della regione Sicilia.

I luoghi più frequentati dal commissario Montalbano si trovano nella parte orientale dell’isola, nello specifico a Scicli, Ragusa, Modica, Ispica, Noto, Mazzara del Vallo e Punta Secca, dove si trova la casa del celebre commissario. Una puntata è stata girata a Scopello, considerata una delle location più fotogeniche del Mediterraneo, nella parte nord-occidentale della Sicilia non lontano da Palermo.

3. Giocare con i videogame

I videogiochi riproducono fedelmente luoghi reali, offrendo ai gamer il privilegio di esplorare le magnificenze del mondo mentre giocano. Ci sono videogame ambientati in location esotiche, come il Mar dei Caraibi. Edward, protagonista del videogioco Assassin’s Creed IV Black Flag, vi porterà con lui nelle sue avventure, con tanto di scontri con navi mercantili spagnole e britanniche. Ci sono anche Far Cry, videogioco del genere sparatutto ambientato in isole esotiche nel Pacifico meridionale e Uncharted, una serie di videogame action adventure per PlayStation che narra le vicende dell’esploratore Nathan Drake che si lancia alla ricerca del tesoro perduto di El Dorado.

Sui portali di gaming e nei casinò online, come per esempio StarCasinò, sono disponibili giochi ambientati nell’antico Egitto, tra cui, per citarne alcuni, Solar King, Book Of Gold Multichance, Mask Of Amun, e Book of Ra, una delle slot machine più giocate al mondo. Sempre su StarCasinò ci sono giochi ambientati nella giungla, in Oriente, in Irlanda, nelle Americhe, e addirittura nella preistoria, come Spinosaurus, Jurassic World, Wild Dodo, Raging Rex, e Tyrant King Megaways. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta. Consultando le recensioni casinò online disponibili sul web è possibile informarsi sulle tipologie di giochi offerte dai vari portali e le relative ambientazioni, eliminando i rischi di finire in lande ostili, grazie alla garanzia offerta dai numerosi test effettuati dagli esperti riguardo sicurezza, assistenza e promozioni tanto per citarne alcuni.

4. Leggere romanzi di avventura

Leggere è, a nostro avviso, la forma più autentica di viaggio mentale. Se per qualche motivo sei impossibilitato a viaggiare, leggi. Leggi più libri che puoi! Grandi classici della narrativa da viaggio sono anche “Il giro del mondo in 80 giorni”, “Ventimila leghe sotto i mari” e “Michele Strogoff” dell’autore francese Jules Verne. Consigliamo anche di leggere “In Vespa” di Giorgio Bettinelli, che ti condurrà in un viaggio su due ruote in Asia.