Concerto di Pasqua a San Mauro Castelverde

Domenica 5 Aprile alle ore 21.30 presso il Teatro Comunale di San Mauro Castelverde è in programma un concerto con Alessandra Pipitone (pianista e direttrice di orchestra della Women Orchestra già vincitrice del programma televisivo di Canale 5,“Tu si que vales”) e Federica Mosa, grande violinista italiana. Lo spettacolo è un viaggio musicale tra danze, stagioni e culture.

Da Bartók, Dvořák e Brahms a Vivaldi, Piazzolla, Ravel e Gershwin, il duo attraversa Europa e mondi sonori diversi seguendo il ritmo della danza come linguaggio universale. Un concerto ricco di energia, colori e dialogo strumentale. Lo spettacolo è patrocinato dalla Città Metropolitana di Palermo e il Comune di San Mauro Castelverde.