Concluso con successo il progetto Erasmus+ Photography and Climate Change nel Parco delle Madonie

ENTE PARCO DELLE MADONIE -ERASMUS: È giunta al termine, con successo, la seconda azione LTT di mobilità in Sicilia, nel Parco delle Madonie, del Progetto Erasmus Photography and Climate Change (Fotografia e Cambiamenti Climatici). Una settimana piena di appuntamenti importanti secondo il programma elaborato dall’Ente e condiviso dai partner che ha avuto inizio lo scorso 26 giugno.

Cinque giorni di intensa attività, dunque, nel Parco delle Madonie, dove i partners del progetto, docenti di istituzioni scolastiche provenienti dalla Lituania, Turchia e Ungheria, hanno avuto modo di confrontarsi sull’importanza del Geopark. Apprezzate le meravigliose Madonie in tutti i loro aspetti ambientali, paesaggistici e culturali. Una accurata organizzazione di eventi, infatti, ha permesso loro di visitare le Petralie, Castelbuono, Geraci Siculo, Pollina, le Gole del Tiberio e Cefalù, alla scoperta di itinerari naturalistici e siti geologici. La finalità di questa azione di mobilità, principalmente legata a escursioni nel Parco (laboratorio GEOPARK), ha permesso ai partners di osservare quali siano stati, nel corso del tempo, i cambiamenti prodotti dagli effetti climatici su piante, flora e vegetazione e, farli divenire oggetto di osservazione scientifica che, sarà poi elaborata in metodologia didattica, per essere applicata nelle scuole, come nuova forma di insegnamento. È stato, “sottolinea il Commissario straordinario Caltagirone”, un bel lavoro di squadra con una accurata preparazione di mappe, immagini, foto, che saranno poi, oggetto di una mostra nel centro di geo-educazione nel Parco. È essenziale far capire nelle scuole, attraverso i docenti, l’importanza di un Geoparco da trasmettere ai giovani, affinché essi, agenti del cambiamento, ne traggano la giusta importanza correlata alla formazione nel settore ambientale.

Conclude: I giovani, attraverso il Geopark avranno l’opportunità di attuare un apprendimento esplorativo, ricevendo un tipo di insegnamento orientato all’azione di osservare, descrivere, consultare, fotografare e sperimentare in prima persona un modello responsabile e mirato. A voi tutti va il mio personale ringraziamento per il lavoro sin qui svolto e per la condivisione d’intenti. E per i partner?

Le Madonie per i partners del Progetto, sono state, invece, l’espressione più naturale di un connubio e rapporto simbiotico tra uomo e Natura. Hanno osservato e apprezzato con l’obiettivo di conoscere ciò che si fa nel Parco, per accrescere il rispetto e lo stimolo ad agire sempre in favore dell’ambiente, con atteggiamenti positivi e azioni concrete. PROGRAMMA UE- Il Progetto Erasmus+ Photography and Climate Change, finanziato nell’ambito del Programma UE per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport in Europa, si inserisce nel quadro degli accordi di Partenariati di cooperazione -Programma Erasmus+ nel periodo 2021-2027 e terminerà con la terza azione di mobilità LTT, nel mese di agosto in Lituania. Il Progetto coordinato dall’istituto scolastico Újlaki Magyar-Olasz Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola in Budapest (Ungheria), coinvolge oltre l’Ente Parco delle Madonie, anche l’istituto Goynuk Ortaokulu (Turchia) e Vilnius school – Multifunction Center “Verkiai” (Lituania).