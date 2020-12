Consorzio CAS, castelbuonese rinviato a giudizio

Secondo quanto riporta Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia, l’ingegnere Angelo Puccia è stato rinviato a giudizio all’esito dell’udienza preliminare con inizio del processo il 17 marzo davanti al Tribunale di Messina.

Il processo riguarda alcuni appalti per dei lavori effettuati sulle autostrade in concessione al CAS con assunzioni di personale pilotate dal professionista castelbuonese secondo quanto accertato dalla Procura della Repubblica inquirente.

Insieme ad Angelo Puccia, sono stati rinviati giudizio altri 5 imputati.

In seguito alle indagini erano stati disposti gli arresti domiciliari, tuttora in corso di esecuzione, e la conseguente sospensione della carica di consigliere comunale in seno alla compagine di maggioranza Democratici per Castelbuono che sostiene l’attuale sindaco Mario Cicero.