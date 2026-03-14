Costituente: Se il Comune di Castelbuono dovesse perdere il regime di salvaguardia sulla gestione dell’acqua, sarà colpa di chi governa in paese

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