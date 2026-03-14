Costituente: Se il Comune di Castelbuono dovesse perdere il regime di salvaguardia sulla gestione dell’acqua, sarà colpa di chi governa in paese

Gli interventi della consigliera Maria Pina Ippolito e del coordinatore Gioacchino Cannizzaro al CC del 9 marzo 2026

Che tipo di gestione dell’acqua per uso potabile ha seguito il sindaco Mario Cicero per la sua comunità nel suo lunghissimo e ineguagliato percorso di amministratore a partire dal 2002, a cui aggiungere i suoi ruoli assessoriali?

Una gestione all’insegna dell’improvvisazione, del posso fare tutto io, del risparmio sugli investimenti.

Oggi, a metà marzo 2026, lo studio delle analisi di un lungo periodo riguardanti le acque erogate nella rete domestica parla chiaro. Acque inquinate, quindi fuori norma dal punto di vista minerale per ferro e alluminio, e dal punto di vista microbiologico, per la presenza batterica di specie compromettenti la salute umana.

Noi riteniamo che non possa essere più tollerata la gestione fai da te e che un lavoro specifico, completo, professionale e sicuro sulle sorgenti utilizzate per dare acqua al paese sia necessario e improrogabile. Lo hanno comunicato con tutta la verità del caso, dati alla mano, i consiglieri di minoranza della Costituente nel Consiglio comunale aperto del 9 marzo. Come purtroppo altre volte, sono stati trattati nel peggiore dei modi, denigrati nel loro ruolo e offesi sul piano umano.

Ma ora, dopo anni preziosi di possibilità ma inutilmente persi, chi ha governato nel lungo periodo si assuma la responsabilità della sua improvvisazione, delle sue scelte per il paese, della sua mancanza di politica strutturale e dei servizi, perché questo è. Il sindaco Cicero ha lavorato sull’acqua pubblica con scelte praticone ma inidonee, come potrebbe fare un barista in un ruolo inventato di medico, attentando alla salute pubblica. Questa si chiama autoreferenzialità, mentre la vera politica è ben altro. Che la progettazione e le competenze per ogni azione da svolgere nel pubblico siano fondamentali, l’attuale sindaco si ostina a non volerlo capire.

I consiglieri della Costituente, dopo le puntuali proposte già fatte in Consiglio comunale lo scorso 9 marzo nei loro interventi, proporranno un punto all’ordine del giorno in un prossimo Consiglio comunale e un’apposita proposta di delibera per avviare un percorso di soluzione dell’annosa questione.