Costituente su mensa scolastica. Il video che smonta le bugie del Sindaco durante il Consiglio del 27 novembre
La Costituente per la Castelbuono di domani torna a occuparsi della vicenda mensa per fare chiarezza. In questo video vengono ripresi alcuni passaggi dell’intervento del Sindaco durante il Consiglio comunale del 27 novembre 2025, mettendoli a confronto con i fatti e con gli atti. Un’analisi puntuale per evidenziare contraddizioni, inesattezze e bugie raccontate ai cittadini.
