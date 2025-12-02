Da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025 chiusura al pubblico del Museo Civico di Castelbuono per l’esecuzione di interventi di accessibilità e digitalizzazione – progetto PNRR “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”
Il Museo Civico di Castelbuono comunica la chiusura temporanea al pubblico, da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre, per consentire l’avvio di un innovativo progetto di valorizzazione e accessibilità museale. L’intervento rientra nel quadro del PNRR – Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3 3), Investimento 1
.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”, reso possibile grazie al sostegno dell’Unione Europea – Next Generation EU.
Ci scusiamo per questo disagio e ringraziamo tutte e tutti per la comprensione durante questo necessario periodo di interruzione delle visite che consente di realizzare un importante intervento di valorizzazione del Museo.
Il Museo Civico riaprirà regolarmente al pubblico sabato 20 dicembre 2025, secondo i consueti orari di apertura consultabili sul sito www.museocivico.eu
Caricamento articoli correlati...