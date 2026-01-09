Dalla memoria di un genocidio alla scoperta della bellezza. Quando la storia diventa imperscrutabile |  Conferenza spettacolo di Camillo Palmeri

sabato 10 gennaio 2026 – ore 18,00

Sala M. Morici

Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, Castelbuono

Evento gratuito

Il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo di Castelbuono ospita sabato 10 gennaio 2026, alle ore 18:00, la conferenza‑spettacolo “MELOS: Dalla memoria di un genocidio alla scoperta della bellezza. Quando la storia diventa imperscrutabile”, a cura di Camillo Palmeri.

L’incontro propone al pubblico un racconto stratificato che attraversa la storia di un’isola dell’Egeo sospesa tra mito e realtà, tra memorie di orrore e memorie di bellezza.



Un percorso analogico che si muove nell’estrema ambiguità della Storia, dove gli eventi non si dispongono in una linea rassicurante ma restano aperti, interrogativi.

Dalla strage del 416 a.C., episodio emblematico della violenza politica e della cancellazione di un popolo, fino alla scoperta della celebre Venere, Melos diventa luogo simbolico di una tensione irrisolta tra distruzione e rinascita, tra oblio e iconicità.

Storia di un’isola a lungo marginale, divenuta nel tempo immagine universale, Melos si trasforma in spazio di riflessione sul modo in cui il passato viene raccontato, rimosso, risignificato. La bellezza non cancella l’orrore, ma vi convive, generando una frattura che attraversa il mito, la storia e l’attualità.

Una conversazione che intreccia mito, storia, storie e presente, guidata da Camillo Palmeri, dove la narrazione invita a sostare nell’opacità della memoria e nelle contraddizioni che rendono la Storia, ancora oggi, profondamente imperscrutabile.