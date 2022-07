Donata ai Lorimest la fisarmonica di Peppino Mazzola

Ascolta l'articolo

Si è tenuta giovedì 28 luglio la serata di beneficienza in memoria di Padre Lorenzo Marzullo. Tanti gli interventi nel corso della manifestazione tra cui anche la partecipazione del gruppo dei Lorimest. Nel corso della serata dedicata a Padre Lorenzo Marzullo, i Lorimest hanno scelto di far risuonare per la prima volta in pubblico i mantici della fisarmonica di Peppino Mazzola, per i castelbuonesi “Napulieddru”. Lo strumento musicale dello storico fotografo è stato infatti donato ai Lorimest dalla famiglia Mazzola.