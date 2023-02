Essere indifferenti o meno, è indifferente??

(Riceviamo e pubblichiamo) – Nel tanto decantato “SISTEMA PAESE” di Castelbuono,

se avremo ancora:

un Cine-Teatro “Le Fontanelle” o un salone per eventi “enogastronomici”,

E’ INDIFFERENTE?

Se avremo ancora:

una fontana del ‘500, in piazza Margherita, imbrattata da incivili ed “abbellita” con vasi in plastica ed un’altra, di identica fattura, in piazza Minà Palumbo, completamente coperta dalle auto in sosta autorizzata,

E’ INDIFFERENTE?

..Etc, etc,.. etc…

In questa Comunità:

fare delle scelte politiche di rispetto civico e decoro urbano o non farle,

È INDIFFERENTE?

Si può essere indifferenti per tanti motivi: la rinuncia all’ospitalità, il raffreddamento dei sentimenti, mancanza di tempo, incapacità di riflettere, di allungare lo sguardo e l’orizzonte al di fuori di un ristretto campo di visuale.

Il prosciugamento di sensibilità, di passioni e talvolta anche di curiosità, rappresentano, a mio parere,

il massimo della “INDIFFERENZA”, sia individuale che collettiva.

Ad maiora!

Pietro Carollo