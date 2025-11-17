Finanziato importante progetto per il Liceo Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono

Nella seduta odierna di Consiglio della Città Metropolitana Di Palermo sono stati finanziati i Lavori di Manutenzione Straordinaria per il consolidamento di un muro di sostegno dell’Istituto “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono.

I lavori saranno finanziati con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per un importo di 850.000 €.

Si tratta di un muro posto a nord-ovest dell’edificio del Liceo, in una zona retrostante rispetto alla palestra e ad altre aule dell’Istituto.

Il muro presenta uno stato di ammaloramento che ha determinato il distacco della pietra di copertura del calcestruzzo e un cedimento dovuto alla spinta esercitata dal terreno a monte. Il peso del terreno e la presenza di una falda acquifera hanno determinato il danno anche perché non esiste allo stato attuale un sistema di drenaggio a monte del muro. Un provvedimento di Città Metropolitana ha interdetto, per motivi di sicurezza, alcune aree adiacenti al muro che sono state transennate per impedirne l’accesso.

Dalla Relazione tecnica del Progetto definitivo si evince che il muro ammalorato verrà demolito e ricostruito. Contemporaneamente verranno realizzate delle trincee drenanti in modo da convogliare l’acqua di falda, presente nel terreno a monte, a quote più basse per ridurre la spinta sul muro.

Ringraziamo l’intero Consiglio metropolitano che ha votato per lo stanziamento e il Consigliere di Città metropolitana di Palermo Antonino Randazzo del M5S per la puntuale attenzione per il nostro territorio e per la collaborazione costante con le forze politiche che operano a livello locale. La Costituente seguirà con attenzione lo sviluppo dell’iter e i lavori che risolveranno un annoso problema, consentendo la fruizione di tutti gli spazi della scuola in piena sicurezza.