“FISICA – MèNTE”: a Cefalù la tragicommedia che indaga il confine tra scienza, etica e follia

Una locandina carica di energia anticipa il ritorno in scena di “FISICA – MèNTE”, pièce teatrale liberamente adattata da Annamaria Guzzio dal celebre testo I Fisici di Friedrich Dürrenmatt. Lo spettacolo andrà in scena sabato 29 novembre 2025 alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale “Cicero” di Cefalù, in via Spinuzza 115, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La rappresentazione affronta uno dei temi più delicati e attuali: i rischi derivanti dall’uso incontrollato della scienza quando questa viene piegata a scopi che nulla hanno a che vedere con il progresso umano. Una tragicommedia che attraversa, con toni grotteschi e brillanti, la sottile linea che separa genialità e follia, immergendo lo spettatore nelle paure – ancora oggi drammaticamente contemporanee – legate alla minaccia nucleare.

Sul palco si alterneranno gli interpreti Vincenzo Cantisano, Giuliano Cassataro, Annamaria e Giuseppina Guzzio, Stefania Sperandeo: attori non professionisti, ma amatori nel senso più autentico e appassionato del termine.

I movimenti di scena sono curati da Vincenzo Cantisano, il trucco scenico è firmato da Luciano D’Andrizza, mentre la regia è affidata ad Annamaria Guzzio, con Stefania Sperandeo come aiuto regia.

La pièce ha già riscosso grande apprezzamento come spettacolo di chiusura della stagione teatrale 2024/25, rappresentata il 24 e 25 maggio 2025 presso la sala teatro dell’Associazione culturale Spazioscena. Il pubblico ne ha premiato l’attualità del messaggio, la vivacità scenica e la capacità di far riflettere con intelligenza e ironia.

Una serata che unisce teatro, cultura e riflessione civile, nella cornice di uno dei luoghi culturali più significativi di Cefalù.