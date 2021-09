Geraci Siculo: il 12 settembre la manifestazione “Montagna in fiore”

E’ in programma domenica 12 settembre p.v. la manifestazione “Montagna in fiore”, che si svolgerà sulle Madonie, a Geraci Siculo. Sarà una giornata a contatto con la natura, all’insegna della spensieratezza, del relax e del divertimento ad alta quota.

Gli amanti della natura non possono perdere questo interessante appuntamento che coniuga natura, sapori e cultura. La passeggiata partirà dal luogo di raduno, il Bevaio della SS. Trinità di Geraci. La partenza è prevista alle ore 9.00. I partecipanti saranno accompagnati in questo viaggio alla scoperta della natura geracese, dal Prof. Rosario Schicchi dell’Università di Palermo e dal dott. Agr. Giuseppe Silvestri dell’Associazione Proloco di Geraci Siculo. Il Prof. Schicchi, in particolare, ordinario di scienze agrarie, alimentari e forestali, guiderà i partecipanti alla scoperta del tesoro faunistico e floreale delle montagne geracesi, ricche di gurghi, di fiori, di piante rare. Un pezzo di natura incontaminata che regalerà sorprese ad ogni angolo.

E’ prevista una tappa intermedia al màrcato “Doguara”, dove si consumerà una piccola colazione a base di prodotti tipici della pastorizia locale. Mentre il pranzo si svolgerà ad alta quota, presso il màrcato di Cixè.

Durante la giornata i partecipanti potranno anche assistere all’emozionante liberazione pubblica di rapaci curati presso il Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza cogestito dalla LIPU e dall’UST di Palermo. Inoltre, sempre ad alta quota, ci sarà uno spettacolo di intrattenimento del duo comico Badaboom, direttamente da Sicilia Cabaret.

All’iniziativa partecipa anche l’Associazione “Dimensione Uomo” di Gangi, con la presenza di un gruppo di disabili. Il tutto nell’ambito dell’iniziativa di turismo sostenibile dal titolo “natura per tutti”, che promuove percorsi naturalistici accessibili attraverso la didattica esperienziale. La Manifestazione è promossa e organizzata dalla Pro Loco di Geraci Siculo, grazie al contributo economico dell’Assemblea Regionale Siciliana.

“Dopo aver assistito impotenti ai roghi che hanno devastato il nostro territorio- dichiarano i ragazzi della Pro Loco di Geraci- vogliamo che la Manifestazione Montagna in fiore sia il simbolo della rinascita e della speranza per il nostro territorio, martoriato dagli incendi”.

Il percorso che verrà effettuato avrà una difficoltà media. La durata della passeggiata prevista è di circa 3h, il dislivello di mt.300, lunghezza 2,5km. Sono consigliate le scarpe da trekking.

Per richiedere maggiori informazioni e prenotarsi a prendere parte alla Manifestazione è possibile contattare i seguenti referenti:

contattare:

– Marcello Bonomo: 3381146691

– Agnese Fiorentino: 3206432415

– Maria Concetta Maggio: 3297147959

– Bartola Neglia: 3807395264

– Liborio Paruta: 339334870

– Giacomo Sacco: 3282664513