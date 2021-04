Geraci Siculo: Il “Salto” del Ventimiglia

A Geraci Siculo, Borgo che ha ottenuto il terzo posto nella gara tra i venti Borghi più belli di Italia, proposta dal programma “Le Falde del Kilimangiaro” si trova un affaccio panoramico sospeso tra cielo e terra.

Il Salto del Ventimiglia, il nome di questa bellissima struttura recente fattura, corrisponde al punto ove la leggenda vuole si sia suicidato il conte Francesco Ventimiglia dopo aver bendato il suo cavallo.

Da oggi questo punto è arricchito con un pannello con un qrcode, che permette al visitatore di vedere sul proprio smartphone un video, realizzato da Giovanni Sacco, dove viene rappresentata e raccontata in siciliano, grazie alla voce narrante del prof. Pietro Attinasi, e con sottotitoli in italiano o in inglese la vicenda.

Il visitatore oltre ad ammirare una struttura unica nel suo genere in Sicilia e che da qualche anno rappresenta un luogo di grande attrattiva per il Borgo Madonita, può conosce l’evento storico che ha caratterizzato quel vicolo.

L’idea nasce dalla casa Editrice Arianna ed è stata subito accolta dalla Pro Loco locale e dall’amministrazione comunale che hanno sostenuto e patrocinato la realizzazione.