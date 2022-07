Geraci Siculo vince il premio nazionale “Piccolo comune amico” per il secondo anno consecutivo 

Ascolta l'articolo

Premio "Piccolo comune amico", bis del borgo madonita Geraci Siculo.

Geraci Siculo, 12 luglio 2022 – Bis del comune di Geraci Siculo per il premio “Piccolo Comune amico“. Il borgo madonita, per il secondo anno consecutivo, ha conquistato il riconoscimento per l’iniziativa “Orto fai da te”, dopo aver vinto il riconoscimento lo scorso anno per il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani durante la pandemia. Il concorso voluto dal Codacons, alla sua seconda edizione, premia i piccoli comuni nelle varie categorie: agroalimentare, artigianato, innovazione sociale, cultura, premio speciale aeroporto amico, premio speciale amico del consumatore ed economia circolare. Proprio per quest’ultima categoria, il comune ha inviato la propria candidatura con il progetto “Orto fai da te“, l’iniziativa che “spinge” i cittadini a crearsi e curarsi un orto domestico.

“Un progetto voluto dalla nostra amministrazione per incentivare le politiche di rispetto dell’ambiente – dicono il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa e l’assessore comunale Fabrizio Di Vuono dopo la consegna del premio – Siamo sempre attenti al mantenimento delle tradizioni locali, soprattutto del settore agro-alimentare. Ma l’iniziativa è stata ideata anche per stimolare i concittadini a prendersi cura del proprio territorio. Geraci Siculo è la perla verde dell’intero comprensorio madonita e il rispetto dell’ambiente è per noi fondamentale. Siamo davvero contenti di questo importante premio”. Il riconoscimento è stato voluto e organizzato dal Codacons, insieme a Coldiretti, Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, con il patrocinio di Anci e Uncem, per promuovere lo sviluppo dei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.