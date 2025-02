Gestione e vendita della legna: chiarimenti dell’amministrazione

(Riceviamo e pubblichiamo) – Negli ultimi mesi, il Comune di Castelbuono ha risposto a numerose interrogazioni ricevute dalla “Costituente per la Castelbuono di Domani” riguardanti la gestione della potatura e la vendita della legna. Nonostante le dettagliate spiegazioni fornite sulle azioni intraprese, continuano a emergere ulteriori richieste di chiarimento, spesso ripetitive.

Desideriamo sottolineare che l’iniziativa portata avanti dall’Amministrazione Comunale ha permesso di evitare che la legna rimanesse inutilizzata nei depositi, offrendo invece a molti cittadini un materiale prezioso e generando un ricavo complessivo di 2.250 € per il Comune.

In seguito all’interrogazione del 28 febbraio 2024, è stato comunicato che la legna derivante dal taglio e dalla potatura dei frassini situati dietro al Castello ammontava a 2.000 kg, venduta per un totale di 200 €.

Successivamente, è stato pubblicato un avviso per invitare i cittadini interessati ad acquistare la legna in deposito, pari a 12.000 kg, che tuttavia non ha ricevuto alcuna offerta. Di conseguenza, è stata data l’opportunità ai singoli cittadini di richiedere la quantità di legna necessaria, portando alla vendita di ulteriori 20.500 kg per un importo di 2.050 €. Sommando i ricavi, il totale incassato ammonta a 2.250 €.

Questa continua attenzione ha richiesto un notevole impegno da parte del Sindaco, del Segretario Generale e degli uffici di Segreteria, che hanno dedicato diverse ore a confermare e fornire le stesse informazioni in risposta alle interrogazioni ricevute.

Ci chiediamo quale illecito abbiamo commesso, e sarebbe interessante capire perché ci sia tutta questa attenzione su un argomento marginale rispetto ai vari servizi e alle attività che quotidianamente vengono erogati alla comunità.

L’amministrazione comunale