Gloria a Sant’Anna, l’inno che rinnova la fede e la devozione dei castelbuonesi

“Osanna, osanna. Gloriosa voi, Sant’Anna!”

Con queste parole si apre il “Gloria a Sant’Anna”, l’inno che da anni accompagna uno dei momenti più intensi e sentiti della festa patronale di Castelbuono.

«In ogni nostra angustia, voi, materna,

allacciate le braccia intorno a noi,

poi il ventisette luglio in processione

noi tutti benedite, uno per uno.»

Versi che racchiudono il profondo legame tra la comunità castelbuonese e la sua Patrona, trasformando il canto in una preghiera di lode, di speranza e di gratitudine.

Il testo, scritto dal poeta Santo Atanasio, e la musica composta dal Maestro Loreto Perrini danno vita a un inno che negli anni è entrato nel cuore dei fedeli, divenendo uno dei simboli della devozione a Sant’Anna.

Lo Studio Musicale Perrini ripropone anche quest’anno il “Gloria a Sant’Anna” per tutti coloro che, nel tempo, hanno apprezzato questo omaggio musicale alla Patrona. L’esecuzione vede protagonisti il Coro Polifonico “Sant’Anna”, i solisti Giorgia Ferrara, Debora Marguglio e Santino Leta, accompagnati dalla Banda Musicale “Loreto Perrini”, diretta dal Maestro Enzo Toscano.

Lo Studio Musicale Perrini desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i protagonisti che, con il loro talento, la loro passione e la loro fede, continuano a rendere vivo un inno che rappresenta un autentico patrimonio spirituale e culturale della comunità castelbuonese. Un canto che, anno dopo anno, continua a emozionare e a unire i fedeli nel segno della devozione a Sant’Anna.