“Gran Premio del Mediterraneo 2025”: trionfano gli Sbandieratori Città di Caccamo

Il prestigioso trofeo regionale, inserito all’interno della XVII edizione dell’Infiorata Città di Castelbuono, ha visto protagonisti i migliori gruppi di sbandieratori e musici provenienti da tutta la Sicilia.

Domenica 1° giugno, nella splendida cornice di Piazza Castello e davanti a un pubblico numeroso e partecipe, gli Sbandieratori della Città di Caccamo hanno conquistato il Trofeo Regione Siciliana del Gran Premio del Mediterraneo, incantando i presenti con un’esibizione coinvolgente e tecnicamente impeccabile.

La manifestazione, uno dei momenti più attesi del Festival Medievale, ha visto sfidarsi per la conquista dell’ambito trofeo anche gli Sbandieratori e Musici “Arcobaleno” Città di Barrafranca e gli Sbandieratori e Musici Città di Randazzo, che con il suono delle trombe, il rullo dei tamburi e il volteggiare delle bandiere hanno regalato al pubblico un autentico viaggio nel passato.

Grande partecipazione anche al Gran Corteo Storico dei Ventimiglia Principi di Castelbuono, che ha attraversato il centro storico medievale della cittadina madonita. Hanno sfilato delegazioni provenienti da tutta l’isola, con i loro abiti sontuosi e le armature scintillanti:

Monreale – Ass.ne TE.M.A.

Cammarata – Universitas Terrae Cammaratae

San Filippo del Mela – Alma Ritmo

Milazzo – Antico Borgo

Montelepre – Ass.ne Ventimiglia

Aragona – Principi di Aragona

Racalmuto – Malcovenant

Piazza Armerina – Aleramici e Normanni

Il riconoscimento popolare come Miglior Corteo Storico è stato assegnato all’Associazione TE.M.A. di Monreale, per la qualità della sfilata e la cura dei dettagli storici.

Dopo le esibizioni, la giuria, presieduta dall’On. Marco Intravaia e composta dall’Europarlamentare Giuseppe Antoci, dal Dott. Paolo Valentini (Assessorato Regionale dei Beni Culturali), dal Dott. Angelo Pizzuto, dal Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, dalla Dirigente Scolastica Antonella Cancila, e dalla Prof.ssa Mariaenza Puccia, presidente del Museo Civico, ha assegnato il trofeo agli Sbandieratori della Città di Caccamo, premiandone l’eccellenza tecnica e l’impatto scenico.

Parole di apprezzamento sono state espresse anche nei confronti degli altri gruppi in gara, in particolare agli Sbandieratori di Randazzo e agli Arcobaleno di Barrafranca, per le esibizioni coinvolgenti e di alto livello.

In chiusura, la giuria e il Presidente dell’Associazione Culturale Promo Madonie, Jhonny Lagrua, hanno ringraziato i presidenti di tutti i gruppi partecipanti, sottolineando come la loro presenza abbia contribuito in modo determinante al successo dell’evento. Il Festival Medievale di Castelbuono si conferma così una vetrina d’eccellenza per la promozione della storia, delle tradizioni e della cultura della Sicilia.