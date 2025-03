I Trovatori su Rai 3 per la Giornata Mondiale del Teatro: Un viaggio tra emozioni e riflessioni – VIDEO

🎭 Nella Giornata Mondiale del Teatro, abbiamo portato la nostra voce su Rai 3, ospiti di Buongiorno Regione Sicilia, per raccontare il nostro modo di fare teatro: errante, coinvolgente, partecipato, capace di far ridere ma anche pensare. Siamo già in viaggio per il tour 2025 e noi non vediamo l’ora di incontrare nuovi occhi, nuove piazze, nuovi teatri! – Giuseppe Vignieri Giuseppe Aiosi