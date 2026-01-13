Il giornalista Rosario Mazzola confermato componente del Collegio Giudicante della Corte d’Appello di Palermo

Il giornalista castelbuonese Rosario Mazzola, direttore della testata giornalistica suprauponti.it, è stato confermato, anche per il quadriennio 2026-2029, nella carica di componente del Collegio Giudicante della Corte di Appello di Palermo. Il Decreto 817 del 2025, a firma del Presidente della Corte reggente Matteo Frasca, ha effettuato le nomine che sono state comunicate e ufficializzate dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Con Mazzola sono stati nominati Daniela Cirilli, Valerio Tripi e Fulvio Manno per la Corte d’Appello di Palermo e Daniela Accurso Tagano, Accursio Sabella, Teresa Di Fresco e Giovanni Paterna per il Tribunale del capoluogo siciliano. «Un onore essere stato confermato nella carica dell’importante organismo in Corte d’Appello – ha dichiarato il giornalista castelbuonese -, ruolo che svolgerò con l’impegno che ha sempre contraddistinto la mia appartenenza alla categoria dei giornalisti, ormai giunta a quota 45 anni di iscrizione».