Il giovane castelbuonese Simone Capuana in prova alla Samp!

Nei giorni scorsi il talentuoso Simone Capuana, classe 2009 e originario di Castelbuono (provincia di Palermo), è stato ospite in prova presso il centro sportivo di Bogliasco, quartier generale della U.C. Sampdoria. Il centrocampista, il cui cartellino è di proprietà del Foggia Calcio, ha sostenuto due giorni di allenamento insieme ai pari età blucerchiati. Da quattro anni milita nei settori giovanili professionistici: inizialmente con l’ACR Messina, mentre nell’ultimo biennio è passato al Foggia. Al giovane calciatore siciliano i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.