Il Museo Civico di Castelbuono inaugura il laboratorio didattico

sabato 20 dicembre 2025 alle ore 11:30

Museo Civico di Castelbuono

Evento ad ingresso libero

Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 11:30 il Museo Civico di Castelbuono inaugura il nuovo Laboratorio Didattico.

Ospitato al piano terra del Castello dei Ventimiglia, il laboratorio si pone come spazio dedicato ai bambini e alle bambine, pensato affinché curiosità e creatività possano crescere libere. Un luogo dove sporcarsi le mani, fare domande, inventare e scoprire insieme, vivendo esperienze che stimolano l’immaginazione e il piacere di imparare.

Il progetto di riallestimento ha preso forma grazie al sostegno della comunità, attraverso la campagna di crowdfunding attualmente attiva sulla piattaforma GoFundMe.

Durante l’incontro sarà possibile visitare il nuovo spazio, conoscere le attività future e incontrare Stefania Cordone – Responsabile Educazione Museo Civico di Castelbuono con il team che ha lavorato alla sua realizzazione.

Un ringraziamento speciale va a tutti i donatori, che durante l’inaugurazione riceveranno una piccola sorpresa come segno di gratitudine per aver contribuito a realizzare questo spazio.

Il Museo Civico di Castelbuono invita tutta la comunità e in particolare i genitori per vivere insieme i nuovi capitoli delle attività educative e per condividere insieme un momento di festa e di scoperta, celebrando il valore della cultura come esperienza condivisa.