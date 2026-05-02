Il Parco delle Madonie protagonista a Palermo alla conferenza sul valore del cibo

Sinergie territoriali: il Geopark Madonita protagonista a Palermo alla conferenza sul valore del cibo per la tutela e la valorizzazione dell’identità culturale, del paesaggio e della salute

Si è svolto a Palermo un incontro dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla promozione delle reti internazionali che coinvolgono anche il territorio delle Madonie.

Ad aprire i lavori è stata la professoressa Lucia Rovituso, referente UTLE, del corso “La flora nei territori siciliani”. A seguire l’intervento della dottoressa Francesca Rita Cerami, psicologa esperta di dieta mediterranea e sviluppo locale, che ha portato anche i saluti istituzionali del presidente del Madonie UNESCO Global Geopark, Giuseppe Ferrarello. Nel suo intervento, la dottoressa Cerami ha invitato i presenti a una partecipazione attiva in vista della Settimana Europea del Geopark, sottolineando come la visibilità internazionale rappresenti una leva fondamentale per lo sviluppo locale.

È intervenuta anche la dottoressa Adele Traina, biologa esperta di sana alimentazione e prevenzione oncologica. Numerosi gli spunti e gli interventi da parte dei soci dell’Università Europea della Terza Età. Comune denominatore, l’interesse per le Madonie, territorio conosciuto, frequentato e apprezzato da tutti: ex dirigenti scolastici, ricercatori, appassionati di biodiversità e semplici visitatori.

L’incontro ha offerto una vetrina privilegiata alla pasticceria d’autore, con una degustazione degli storici amaretti madoniti prodotti da Maurizio Gaggi, eccellenza artigiana della frazione di Calcarelli. Il momento conviviale è stato supportato dal progetto Evergreen dell’Associazione Imera, che ha testimoniato la vitalità del terzo settore nel promuovere cultura e tradizioni locali attraverso la distribuzione di gadget e la cura dell’accoglienza.

In merito all’iniziativa, la dottoressa Cerami ha dichiarato:

“L’appuntamento di ieri ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso di condivisione delle strategie di promozione territoriale. Portare l’identità delle Madonie, dalle sue eccellenze gastronomiche al suo patrimonio geologico, all’interno di una cornice internazionale come quella dell’UNESCO è l’obiettivo che continueremo a perseguire con determinazione.”

Il presidente Giuseppe Ferrarello ha espresso il proprio apprezzamento per la riuscita dell’evento e per le proposte emerse:

“Esprimo grande compiacimento per la qualità delle iniziative presentate e accolgo con favore le proposte avanzate, che vanno nella direzione di una valorizzazione integrata del nostro comprensorio. Il Madonie UNESCO Global Geopark assicura la massima vicinanza e il pieno sostegno a questi percorsi, convinti che solo attraverso una sinergia tra istituzioni e produttori si possa garantire un futuro di crescita e identità al nostro territorio.”

L’incontro si è confermato un momento di proficuo confronto, ribadendo come la collaborazione tra il Geopark e le realtà locali sia il motore per una narrazione autentica ed elegante delle Madonie.